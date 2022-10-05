體育熱話｜任達華上載打乒乓球照片　自言球技有進步更約戰馬龍

撰文：黎建明
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藝人任達華早前在微博上發文，向正在成都出戰乒乓團體世錦賽的運動員打氣，並上載一張自己打乒乓球的照片，更希望與中國乒乓球隊隊長馬龍決一勝負。

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任達華上載自己打乒乓球的照片，（微博照片）

任達華在乒乓團體世錦賽首日，透過微博表示「跟隨我的偶像們，運動起來」，並上載一張自己打乒乓球的照片，姿勢有板有眼，引來粉絲讚好。

任達華指自己球技有進步，並聘請專業攝影師拍攝自己打波英姿，更希望將來可與中國乒乓球隊隊長馬龍交手。

馬龍現時正為國出戰乒乓團體世錦賽。（Getty Images）

馬龍現時世界排名第二，正為中國國出戰乒乓團體世錦賽，中國男團今日在16強賽事迎戰印度。

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