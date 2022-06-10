中超｜戴偉浚一傳一射領深圳作客報捷　傳獲法甲球會垂青

效力深圳的中國國腳戴偉浚，中超聯賽作客對天津津門虎一仗光芒四射，貢獻一傳一射領軍以2：1力挫對手。這名港產國腳今仗轟入絕妙罰球，其後更盛傳法甲球會有意向戴偉浚招手。



效力深圳隊的港產中國國腳戴偉浚，早前傳出被球隊欠薪，縱然如此，戴偉浚如常正選披甲，作客鬥天津津門虎。

戰至下半場中段，深圳左路近底線附近有一次罰球機會，戴偉浚處理，這名中國國腳出其不意地直接射門，皮球直接彎過天津門將的手頂破網，深圳憑戴偉浚的世界波在62分鐘先開紀錄。

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戴偉浚今仗交出一傳一射，領深圳擊敗天津。（微博截圖）

5分鐘後，戴偉浚再度處理角球，左路開出內彎角球，隊友裴帥門前再加一頭建功，深圳67分鐘領先至兩球，即使天津補時扳回一城，深圳仍然以2：1作客報捷。

戴偉浚交出一傳一射，成為球隊贏波功臣，亦是今季首個入球。這名22歲的中國中場賽後談及世界波，坦言有幸運成份，「我賽前已明言會多嘗試射門，可能我今日運氣好，對方門將沒有預料我會直接攻門。」

根據中國體育記者程文莉透露，一支法甲球會有意引入戴偉浚，並希望了解他本人的想法。倘若戴偉浚登陸法甲的話，他將會成為5名非歐盟外援之一。

中國記者盛傳有法甲球會對戴偉浚有興趣。（微博截圖）

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