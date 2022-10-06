足球轉會︱巴塞半價放走基沙文　終於不用再做30分鐘「後備超人」

巴塞隆拿三個逾億歐元失敗收購之中，古天奴已離隊，迪比利續約留下來，外借重返馬體會的基沙文，卻被巴塞提出的一條古怪合約條文綑綁：馬體會不能在8成賽事派他上陣30分鐘以上，否則季尾必須付出4000萬歐元買斷他。

陷入財困的不止巴塞，馬體會同樣莫財之下，基沙文今季變身「後備超人」，這個突兀措施終於可以告一段落——最新消息指，巴塞願以半價出售基沙文。



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馬體會不想付出4000萬歐元買斷基沙文，於是常常只派他後備上陣20多分鐘。（Getty Images）

離奇條款基沙文變身「後備超人」

足球員合約存在不少千奇百怪條款，但基沙文這一條，還是超出一般人想像。巴塞務求清瘀血兼節省人工開支，借走基沙文，又想盡量在他身上拿回一點錢，於是定下8成賽事出場30分鐘以上，須以4000萬歐元買斷條款。

馬體會正在用人之際，卻又不想付出這個價錢，於是今季他上陣的7場西甲比賽之中，6場僅上陣26至29分鐘，只有對皇馬的同市打吡踢足90分鐘。3場歐聯分組賽，對波圖和利華古遜分別上陣29和27分鐘，唯獨對布魯日一仗踢足全場。由於馬體會的舉動實在太突兀，終令這離奇條款曝光，成為一時熱話。

馬體會與巴塞角力多時，終令後者願以半價放走基沙文。（Getty Images）

巴塞與馬體會的角力

球會不願付出4000萬歐元買斷基沙文，令馬體會主帥施蒙尼十分無奈。「現實就是如此，現實就是他在30分鐘內表現出色。如果變成60分鐘，我不知道會如何，我接受現實指引」，並宣稱：「我愛他，他知道我對他的熱愛。」

馬體會今季表現強差人意，西甲4勝1和2負暫列第五，歐聯分組賽1勝2負排榜尾，基沙文是陣中少數踢出水平的球員，10次上陣當中只得兩場正選，仍攻入3球，助攻一次。

施蒙尼終於不用慳住出基沙文，對馬體會絕對是個好消息。（Getty Images）

曾經紅極一時的西甲射手，淪為乏人問津的人球。巴塞擺明車馬不想回收，馬體會也不情願以向巴塞賣出時1.2億歐元的三分一價錢回購。兩間球會談判多時，這場角力終由馬體會勝出，或者應該說，巴塞實在無法承受他重返球隊附帶的2000萬歐元年薪（約周薪38.5萬歐元），他跟巴塞合約2024年才屆滿，兩年人工共4000萬歐元，巴塞權衡過後，終願屈服，以半價2000萬歐元買斷基沙文，無論對馬體會或基沙文均是個上佳消息。

馬體會終於可以派出基沙文任正選，這位31歲鋒將亦可趁世界盃決賽周前操起狀態，巴塞亦不用再擔心他歸隊後令球隊薪酬開支再度大增。西班牙《馬卡報》報道，馬體會將與基沙文簽約至2026年。