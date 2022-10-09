F1｜Alpine驚喜手法官宣新車手加斯利 列卡度坦承明年無望出戰
F1（一級方程式世界錦標賽）今夏爆出轉會亂局，由華迪爾（Sebastian Vettel）退役開始引發的一連串車手市場戲劇性發展，周六（8日）終於隨着Alpine車隊宣布簽入加斯利（Pierre Gasly）、並由迪維斯（Nyck de Vries）取代其艾法托利席位而落幕。
令人意外的是，足球「轉會專家」羅曼奴竟率先曝光這樁交易，原來這次踩過界的「Here we go」背後是精心策劃。
作為足球轉會消息權威，羅曼奴常預告球員轉會，若然交易成真，他總會以一句「Here we go」宣告事成，準確度極高。然而周五深夜，他在Twitter發出了一則與別不同的帖文：「今天來個與別不同的Here we go！」並附上了「奸笑」的表情符號，續道：「這幾分鐘我會投入F1的世界。據我所知，加斯利在季尾便會由艾法托利加盟Alpine，所有個人條件已簽妥，未來數小時便會官宣。」
Different kind of Here we go today! 😏😉 For some minutes I’ll be into Formula 1. I understand Pierre Gasly will join BWT Alpine F1 Team from Alpha Tauri from the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2022
Personal terms all signed and an official announcement is expected in the coming hours. 🔟 pic.twitter.com/jPA6tKNnlZ
有趣的是，Alpine立刻留下一個「眼睛」的表情符號，間接確認消息；平治車隊和阿士東馬田車隊的小編也來湊熱鬧，平治小編留言道：「Here we go-go-go!」
其實加斯利加盟Alpine早已是公開秘密，也早已遭傳媒事先張揚會在周六日本時間早上正式公布，但羅曼奴這則帖文立刻重新炒熱氣氛，令車迷在網上議論紛紛。
羅曼奴為何會突然「踩入」F1？F1記者Chris Medland事後在Twitter揭秘，指向Alpine確認過後，獲悉是宣傳策略：「Alpine找來羅曼奴參與其中，真是一個十分聰明的舉動。」他指出，車隊預定在日本時間早上10時公布新車手，意味會在法國時間凌晨2時官宣，大大不利在歐洲的宣傳效果；而此舉就能在官宣前，利用羅曼奴的「轉會權威」身份及其廣大粉絲群，以有趣的方式作「另類官宣」，收宣傳之效。
Alpine翌日正式官宣消息，其2023年陣容終在周六落實——Alpine重金買斷艾法托利車手加斯利與紅牛餘下一年的合約，讓這名26歲法籍車手由明年開始，與其兒時好友、惟其後關係轉差的奧干，在法國車廠Alpine組成「全法國車隊」，《天空體育》指轉會費約1000萬歐元，但據知實際金額或不止此數。奧干即在社交媒體發文歡迎，加斯利也表示希望借此機會，兩人能重新成為最好朋友。
We were just two little kids from Normandy with an impossible dream. Welcome to the Alpine family Pierrot, let’s make our team and our country proud 🇫🇷— Esteban Ocon (@OconEsteban) October 8, 2022
On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible.🇫🇷 Bienvenue dans l’équipe Pierrot. @AlpineF1Team pic.twitter.com/3hGFDDNjKY
這樁轉會對Alpine、紅牛和加斯利而言，都是皆大歡喜：對Alpine來說，總算平息了糾纏多月的風波，領隊施拿芬沙坦言車隊心儀加斯利已久，在出現空缺後抱着姑且一試的心態接觸艾法托利領隊杜斯特（Franz Tost），遭對方狠狠回絕，「但這正是我想聽到的。我告訴他這回應是預期之中，我會打電話給曉密馬高（紅牛顧問，操紅牛車隊及艾法托利車手生殺大權）。」最終馬高願意談判，成人之美。
施拿芬沙喜道：「獲得像他這樣有經驗、有速度的車手，對車隊很重要……他在2019年由紅牛降班後，我就密切注視着他，當時我是他的競爭對手，但他回到艾法托利（當時名為Toro Rosso）後的表現令人深刻。（降班）沒有打擊到他，更給了他動力。」
在2013年已加盟紅牛青訓，由低組別方程式到F1也一直在「紅牛家庭」的加斯利也發文，感謝紅牛9年來的栽培，「我在2023年會與Alpine展開新旅程，十分期待加盟新車隊、並簽下複數年份的合約。大大感激紅牛、本田和艾法托利過去9年一起走過的日子，我很感激紅牛給我的機會，在餘下的比賽一起盡力和享受吧！」
在Alpine官宣後，加斯利原本效力的艾法托利也緊接宣布，由此前已熱傳的人選迪維斯在明年加盟。
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27歲的荷蘭車手迪維斯雖在2019年奪得F2冠軍，亦在Formula E奪得2020年車手總冠軍，惟一直未能獲得F1的正選席位，只出任後備及試車手。但早前在意大利站，因威廉士車手艾邦盲腸炎臨陣退出，迪維斯突然獲得天降的處子戰機會，最終在正賽第9名完成，使他成為多支車隊的目標，最終加盟紅牛體系。
紅牛車手、同為荷蘭籍的韋斯達賓透露，是他在迪維斯完成意大利站之後，鼓勵對方致電操車手生殺權的紅牛顧問曉密馬高詢問有無機會加盟，「韋少」道：「馬高是那種若他喜歡一個車手，就會敢將他放進戰車裏。」同時間，Alpine也想挖角加斯利、紅牛也需尋找替代人物，結果一拍即合，紅牛、Alpine、加斯利和迪維斯都皆大歡喜。
但這也意味，2023年仍有空缺的車隊，只餘下兩支下游車隊——哈斯及威廉士，而被皮亞斯特利取代的列卡度，仍未有着落。
在Alpine和艾法托利分別官宣新車手後，列卡度也公開承認，明年不會以正選車手身份出戰F1，並談及未獲前東家Alpine重新羅致：「老實說，我有留意到加斯利的新聞，也知道他們已談判一段時間了，他們（Alpine）對加斯利很有興趣，所以我早已有心理準備，這結果並不驚訝……現實是，2023年我不會出戰F1。」列卡度稱，自己會嘗試尋找2024年的席位，「到時可能會有更好的席位。」