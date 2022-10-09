F1｜Alpine驚喜手法官宣新車手加斯利　列卡度坦承明年無望出戰

F1（一級方程式世界錦標賽）今夏爆出轉會亂局，由華迪爾（Sebastian Vettel）退役開始引發的一連串車手市場戲劇性發展，周六（8日）終於隨着Alpine車隊宣布簽入加斯利（Pierre Gasly）、並由迪維斯（Nyck de Vries）取代其艾法托利席位而落幕。

令人意外的是，足球「轉會專家」羅曼奴竟率先曝光這樁交易，原來這次踩過界的「Here we go」背後是精心策劃。



作為足球轉會消息權威，羅曼奴常預告球員轉會，若然交易成真，他總會以一句「Here we go」宣告事成，準確度極高。然而周五深夜，他在Twitter發出了一則與別不同的帖文：「今天來個與別不同的Here we go！」並附上了「奸笑」的表情符號，續道：「這幾分鐘我會投入F1的世界。據我所知，加斯利在季尾便會由艾法托利加盟Alpine，所有個人條件已簽妥，未來數小時便會官宣。」

Different kind of Here we go today! 😏😉 For some minutes I’ll be into Formula 1. I understand Pierre Gasly will join BWT Alpine F1 Team from Alpha Tauri from the end of the season.



Personal terms all signed and an official announcement is expected in the coming hours. 🔟 pic.twitter.com/jPA6tKNnlZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2022

有趣的是，Alpine立刻留下一個「眼睛」的表情符號，間接確認消息；平治車隊和阿士東馬田車隊的小編也來湊熱鬧，平治小編留言道：「Here we go-go-go!」

其實加斯利加盟Alpine早已是公開秘密，也早已遭傳媒事先張揚會在周六日本時間早上正式公布，但羅曼奴這則帖文立刻重新炒熱氣氛，令車迷在網上議論紛紛。

加斯利轉會Alpine早已是公開秘密。（Getty Images）

羅曼奴為何會突然「踩入」F1？F1記者Chris Medland事後在Twitter揭秘，指向Alpine確認過後，獲悉是宣傳策略：「Alpine找來羅曼奴參與其中，真是一個十分聰明的舉動。」他指出，車隊預定在日本時間早上10時公布新車手，意味會在法國時間凌晨2時官宣，大大不利在歐洲的宣傳效果；而此舉就能在官宣前，利用羅曼奴的「轉會權威」身份及其廣大粉絲群，以有趣的方式作「另類官宣」，收宣傳之效。

Alpine翌日正式官宣消息，其2023年陣容終在周六落實——Alpine重金買斷艾法托利車手加斯利與紅牛餘下一年的合約，讓這名26歲法籍車手由明年開始，與其兒時好友、惟其後關係轉差的奧干，在法國車廠Alpine組成「全法國車隊」，《天空體育》指轉會費約1000萬歐元，但據知實際金額或不止此數。奧干即在社交媒體發文歡迎，加斯利也表示希望借此機會，兩人能重新成為最好朋友。

We were just two little kids from Normandy with an impossible dream. Welcome to the Alpine family Pierrot, let’s make our team and our country proud 🇫🇷



On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible.🇫🇷 Bienvenue dans l’équipe Pierrot. @AlpineF1Team pic.twitter.com/3hGFDDNjKY — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 8, 2022

這樁轉會對Alpine、紅牛和加斯利而言，都是皆大歡喜：對Alpine來說，總算平息了糾纏多月的風波，領隊施拿芬沙坦言車隊心儀加斯利已久，在出現空缺後抱着姑且一試的心態接觸艾法托利領隊杜斯特（Franz Tost），遭對方狠狠回絕，「但這正是我想聽到的。我告訴他這回應是預期之中，我會打電話給曉密馬高（紅牛顧問，操紅牛車隊及艾法托利車手生殺大權）。」最終馬高願意談判，成人之美。

施拿芬沙喜道：「獲得像他這樣有經驗、有速度的車手，對車隊很重要……他在2019年由紅牛降班後，我就密切注視着他，當時我是他的競爭對手，但他回到艾法托利（當時名為Toro Rosso）後的表現令人深刻。（降班）沒有打擊到他，更給了他動力。」

史拿芬沙對於獲得加斯大感高興。（Alpine F1 Team）

在2013年已加盟紅牛青訓，由低組別方程式到F1也一直在「紅牛家庭」的加斯利也發文，感謝紅牛9年來的栽培，「我在2023年會與Alpine展開新旅程，十分期待加盟新車隊、並簽下複數年份的合約。大大感激紅牛、本田和艾法托利過去9年一起走過的日子，我很感激紅牛給我的機會，在餘下的比賽一起盡力和享受吧！」

在Alpine官宣後，加斯利原本效力的艾法托利也緊接宣布，由此前已熱傳的人選迪維斯在明年加盟。

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27歲的荷蘭車手迪維斯雖在2019年奪得F2冠軍，亦在Formula E奪得2020年車手總冠軍，惟一直未能獲得F1的正選席位，只出任後備及試車手。但早前在意大利站，因威廉士車手艾邦盲腸炎臨陣退出，迪維斯突然獲得天降的處子戰機會，最終在正賽第9名完成，使他成為多支車隊的目標，最終加盟紅牛體系。

迪維斯一戰扭轉命運，在27歲時終獲F1車隊簽下，加盟紅牛體系。（Getty Images）

紅牛車手、同為荷蘭籍的韋斯達賓透露，是他在迪維斯完成意大利站之後，鼓勵對方致電操車手生殺權的紅牛顧問曉密馬高詢問有無機會加盟，「韋少」道：「馬高是那種若他喜歡一個車手，就會敢將他放進戰車裏。」同時間，Alpine也想挖角加斯利、紅牛也需尋找替代人物，結果一拍即合，紅牛、Alpine、加斯利和迪維斯都皆大歡喜。

但這也意味，2023年仍有空缺的車隊，只餘下兩支下游車隊——哈斯及威廉士，而被皮亞斯特利取代的列卡度，仍未有着落。

列卡度自去年加盟麥拿侖以來表現令人失望，令車隊不借賠錢也與他提早解約。（Getty Images）

在Alpine和艾法托利分別官宣新車手後，列卡度也公開承認，明年不會以正選車手身份出戰F1，並談及未獲前東家Alpine重新羅致：「老實說，我有留意到加斯利的新聞，也知道他們已談判一段時間了，他們（Alpine）對加斯利很有興趣，所以我早已有心理準備，這結果並不驚訝……現實是，2023年我不會出戰F1。」列卡度稱，自己會嘗試尋找2024年的席位，「到時可能會有更好的席位。」