羽毛球日本賽｜怪物山口茜再勝安冼瑩封后 周天成苦戰92分鐘奪亞
撰文：黎建明
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日本羽毛球公開賽來到最後一日，女單賽事，剛蟬聯世錦賽女單冠軍的日本球手山口茜，再次在決賽遇上老對手、韓國新星安冼瑩，今次日本球后贏得相當輕鬆，21：9、21：15直落兩局擊敗對手，奪得一星期内第二座冠軍。
男單方面，中華台北選手周天成與日本球手西本拳太激戰92分鐘，終以19：21、23：21、17：21不敵對手，屈居亞軍。
山口茜上周在羽毛球世錦賽女單奪冠，連續兩年封后，當時4強對手正是安冼瑩。二人過去兩年在各項賽事決賽「老是常出現」，合演多場精彩大戰。世錦賽時隔僅一周，二人在日本公開賽女單決賽中再度碰頭。
第一局初段雙方打得較為緊湊，然而在中後段差距逐漸拉開，山口茜在領先12：6時連取6分，最後以21：9先取第一局。第二局山口茜在5：5後一路領先，最終以21：15順利再下一城，繼世錦賽後一星期內第二次奪冠。
山口茜過往跟安冼瑩的較量，大多時比數咬緊，不過山口茜今年無論狀態和水平均更勝往年，這次碰頭這位日本球手再次展現巔峰勇態，贏得從容。山口茜近況已提升至「怪物」級別，一眾對手必須盡快想出辦法應對。
男單決賽中華台北選手周天成遇上日本選手西本拳太，第一局西本拳太一度拉開至15：5，周天成雖奮力追趕，西本拳太仍以21：19先拿下第一局；第二局戰況更為激烈，雙方互有領先，最後由周天成以23：21勝出，大局數1：1扳平。
第三局西本拳太在6：6平手後，一直保持領先優勢，他以21：17贏下決勝局，終結這場92分鐘的比賽，奪得男單冠軍。
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