羽毛球｜台灣地震嚇親戴資穎煩惱一避難問題　刷新紀錄超越李宗偉

台灣台東縣周六（17日）晚上發生黎克特制6.4級地震，在台中參加活動的中華台北羽毛球「一姐」戴資穎也被嚇到，在Instagram限時動態直呼驚嚇。此外，她上月在日本公開賽躋身4強後，生涯累積獎金超越了馬來西亞傳奇李宗偉，成為目前世界羽毛球壇史上最高。



戴資穎在月初完成日本公開賽後返台，現正在台中參加活動。昨晚在地震發生時，強烈的搖晃讓她嚇了一跳，在個人Instagram發布限時動態，剪了劉海的她自拍說：「天啊！地震也太大了吧，大到我想說是不是要穿衣服跑出去了」。她亦不忘問候球迷：「大家都還好嗎？」

她笑言雖一度猶豫是不是該穿上衣服跑出去避難，「住在超高樓層，不知道自己可以跑去哪⋯⋯」。

戴資穎被地震嚇倒。（Instagram截圖）

總獎金超越李宗偉

此外，目前僅次於日本好手山口茜、名列世界第二的戴資穎，月初闖入日本公開賽4強，獲得1萬零500美元（約8萬2千港元）獎金，據德國雜誌《Badzine》指出，戴資穎生涯總獎金已累積至186萬4093美元（約1460萬港元），已超越馬來西亞傳奇李宗偉的185萬5957美元（約1450萬港元）紀錄，成為職業羽毛球壇史上獎金王。

戴資穎成為職業羽毛球壇史上累積最高獎金球手。（Getty Images）

自2008年開始，男女球手的獎金金額已睇齊。戴資穎生涯贏得14次世界巡迴賽冠軍、12次世界羽聯（BWF）超級系列賽冠軍，以及3次大獎賽冠軍。她單站的最高獎金紀錄，是在2020年世巡賽總決賽奪冠的12萬美元（約94萬港元）。此外，奧運和世錦賽均不提供獎金。

戴資穎力壓大馬傳奇球手李宗偉，成為獎金王。（Getty Images）

戴資穎今年共出戰9站巡迴賽，先後在泰國、印尼、台北公開賽3站賽事封后。她將在10月出戰丹麥公開賽和法國公開賽，她曾在該兩項賽事中奪冠，今次遠征歐洲力爭重返世界第一。