羽毛球｜日本羽協高層包庇職員挪用公款　理由竟因為東京奧運

日本羽協在今年初被日媒《讀賣新聞》揭露，曾有職員在2018年挪用公款680萬日圓（約37萬港元），該報近日再度爆料，指此事是得到羽協的高層幹部包庇。



據日媒引述，該職員在2017年起挪用610萬日圓（約33萬港元），2018年被發現後退回部分金額，但2019年辭職前再犯，涉案共計680萬日圓（約37萬港元）公款。據悉，這些公帑部分是日本羽毛球隊出國比賽的旅費，其中大部分更是球員比賽赢得的獎金。

日本羽協在3月時被爆有職員挪用公款，經調查後發現此事得到高職包庇。（資料圖片／Getty Images）

據相關人員透露，第三方委員會調查報告書指出，日本羽協的理事以及秘書長，並未對該名前職員刑事訴訟，也沒有向羽協會長或理事會報告此事。日本羽協解釋，當時為免在東京奧運前節外生枝，因而沒有對涉案職員刑事起訴，只讓其辭職了事。第三方委員會指出，此舉是推卸責任，在報告書指摘「為保自身而包庇」。

有傳媒當時分析指，被挪用的公款大部分都屬日本「一哥」桃田賢斗的獎金。（資料圖片／Getty Images）

此外，第三方委員會在報告書總結指出，日本羽協的舞弊案已滲透全體組織，並沒有遵循法令，為了防範舞弊案再度發生，需要針對理事的選拔加以改革，以及加強員工的職業操守意識。日本羽協本來不想讓外界知道醜聞，惟去年日本奧委會收到外部舉報，才要求成立調查委員會作深入調查。不過，目前並未有落實對涉事日本羽協相關人員的處分。

去年挪用公款醜聞一出，有傳媒更分析指出被挪用的公款，大部分都是日本「一哥」桃田賢斗的獎金。

桃田賢斗在2018年勢如破竹，贏得逾40萬美元（約313萬港元）獎金。（截圖）

桃田賢斗高峰期逾300萬獎金

桃田賢斗在2018年的高峰時期，全年錄70勝7負、超過90%的驚人勝率，勇奪越南挑戰賽、亞錦賽、印尼公開賽、世錦賽、日本公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽，七項賽事的冠軍。他全年共獲得逾40萬美元（約313萬港元）獎金，按照日本羽協規定要上繳10%，也就是大約4萬美元（約31萬港元）。因此外界推測該前職員，當時大部分挪用的都是桃田上繳的獎金。

組織高層包庇醜聞曝光後，日本網民相當憤怒，在新聞下有逾百則留言，「前職員挪用600多萬，高層還可以隱瞞3年，真的太誇張了」、「為努力訓練的選手感到可憐」、「日本體育相關人員都該以運動員對社會的影響作考慮」、「日本羽協改革刻不容緩」。