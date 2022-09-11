羽毛球｜韓國羽協疑出錯惹安洗瑩不滿　另一謎之決定令外界費解

丹麥羽毛球公開賽將於10月18日重燃戰火，世界排名第4的韓國天才少女安洗瑩不在名單上，她本人也感到意外，不禁於Instagram限時動態貼上名單，高呼問「Why？（為什麼）」，外界質疑韓國羽協忙中有錯，漏了報名。



剛在日本公開賽贏得亞軍的安洗瑩，近日在Instagram連發兩條限時動態，質疑韓國羽協沒有為她報名參加丹麥公開賽。她貼上名單以英韓雙語寫道：「Why（為什麼）？」

除了安洗瑩（右一）外，世界排名前4球手（左起）陳雨菲、山口茜及戴資穎也將出戰丹麥賽。（Getty Images）

丹麥公開賽名單出爐，大部分女單世界前16球手均有報名參賽。韓國羽協疑忙中有錯，奪冠大熱安洗瑩意外地不在名單上。她本人在Instagram也表示不解，在「Why？」的貼文後，再發動態質疑羽協決定：「我能在丹麥賽前恢復，為什麼沒為我報名？」

但是，安洗瑩在發了這兩條動態後，也許意識到不妥而很快便刪除了。

安洗瑩對韓國羽協決定不解。（截圖）

安洗瑩指自己明明能趕及在出賽前恢復。（截圖）

韓國羽協的決定讓她本人也匪夷所思，今季狀態大勇的她在上月結束的日本公開賽上，才獲得亞軍。目前的世界排名中，她僅以53分排在中國好手陳雨菲之後，安洗瑩缺戰丹麥賽，將會損失至少2660分積分，會繼續遭世界排名第三的陳雨菲拉開差距。

世界第4的安洗瑩將再被陳雨菲拉開世界排名積分。（Getty Images）

世界第2女雙組合換拍檔

安洗瑩今季勇奪兩冠，其中在新加坡公開賽更是擊敗陳雨菲封后。這名年僅20歲的世錦賽季軍缺戰，對陳雨菲和戴資穎等前列球手來說，無疑是減少了爭標障礙。

此外，除了安洗瑩外，韓國羽協還有一個令球迷費解的決定。世界排名第2的女雙組合李紹希／申昇瓚和日本賽亞軍白荷娜／李幽琳都被拆夥，李紹希將與白荷娜拍檔，申昇瓚則和李幽琳組合。

截至目前，韓國羽總方面還未回應。