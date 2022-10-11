英超︱「魔人」夏蘭特瘋狂入球的秘密　奇特飲食習慣練成超強體質

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）甫登陸英超已立即適應，入球源源不絕，當中不少是憑他過人的身體質素取得，他在個人紀錄片中大爆被英媒形容為「冷血殺人魔式」飲食習慣，並自豪地認定奇特餐單是他練成超強體質的一大因素。



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艾寧夏蘭特自揭奇特飲食習慣。（Getty Images）

夏蘭特今季為曼城上陣12場，已攻入驚人的20球，當中英超上陣9場入15球，期間對水晶宮、諾定咸森林和曼聯連續3仗主場連中三元，創下新紀錄，風頭一時無兩。葡萄牙巨星C朗拿度對飲食的嚴謹程度遠近馳名，不禁使人好奇以對方為榜樣的夏蘭特，在飲食以至日常生活方面有什麼獨特之處？

他在串流平台Viaplay紀錄片《Haaland: The Big Decision》中，展示一大包從肉檔買入的牛肝和牛心臟，揚言：「其他人不吃這些，但我關注的重點是好好照顧身體。我認為，最重要的是盡量進食來自本地的優質食物。」

夏蘭特奇特生活習慣：

他對連鎖快餐店的食物嗤之以鼻，「人們常說食肉對身體不好，但那些肉來自哪裏？你在麥當勞吃的，還是正在那裏吃草的本地牛？」

「魔人」說，他會吃牛心臟和牛肝，兩者皆是含有豐富維他命B和鐵、磷、銅、鎂等礦物質的超級食物，可是大部分西方國家不愛吃動物內臟，英國小報將夏蘭特這飲食習慣形容為：「食人族」（CANNIBAL）或「冷血殺人魔式」（Hannibal Lecter-style）習慣。

除了食材講究，他對飲水方面同樣要求嚴謹，要先通過一套複雜的過濾系統，才會飲用，「我開始為飲用水稍作過濾，我認為這樣做對我的身體有很大益處。」

夏蘭特還分享一個日常習慣，「每朝起床後我做的第一件事，是讓一些陽光照入眼睛，這對生理時鐘很有幫助。」

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