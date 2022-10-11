英超︱「魔人」夏蘭特瘋狂入球的秘密 奇特飲食習慣練成超強體質
撰文：吳慕兒
出版：更新：
艾寧夏蘭特（Erling Haaland）甫登陸英超已立即適應，入球源源不絕，當中不少是憑他過人的身體質素取得，他在個人紀錄片中大爆被英媒形容為「冷血殺人魔式」飲食習慣，並自豪地認定奇特餐單是他練成超強體質的一大因素。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
夏蘭特今季為曼城上陣12場，已攻入驚人的20球，當中英超上陣9場入15球，期間對水晶宮、諾定咸森林和曼聯連續3仗主場連中三元，創下新紀錄，風頭一時無兩。葡萄牙巨星C朗拿度對飲食的嚴謹程度遠近馳名，不禁使人好奇以對方為榜樣的夏蘭特，在飲食以至日常生活方面有什麼獨特之處？
他在串流平台Viaplay紀錄片《Haaland: The Big Decision》中，展示一大包從肉檔買入的牛肝和牛心臟，揚言：「其他人不吃這些，但我關注的重點是好好照顧身體。我認為，最重要的是盡量進食來自本地的優質食物。」
夏蘭特奇特生活習慣：
他對連鎖快餐店的食物嗤之以鼻，「人們常說食肉對身體不好，但那些肉來自哪裏？你在麥當勞吃的，還是正在那裏吃草的本地牛？」
「魔人」說，他會吃牛心臟和牛肝，兩者皆是含有豐富維他命B和鐵、磷、銅、鎂等礦物質的超級食物，可是大部分西方國家不愛吃動物內臟，英國小報將夏蘭特這飲食習慣形容為：「食人族」（CANNIBAL）或「冷血殺人魔式」（Hannibal Lecter-style）習慣。
除了食材講究，他對飲水方面同樣要求嚴謹，要先通過一套複雜的過濾系統，才會飲用，「我開始為飲用水稍作過濾，我認為這樣做對我的身體有很大益處。」
夏蘭特還分享一個日常習慣，「每朝起床後我做的第一件事，是讓一些陽光照入眼睛，這對生理時鐘很有幫助。」
【德甲】震撼世界的夏蘭特 來自挪威小鎮的淡定與強韌意志【歐聯】夏蘭特突破傳統中鋒界限 60米短跑竟逼近世界紀錄夏蘭特獲前教練形容為「足球人造人」 曾短時間增肌打爆沙包【足球熱話】夏蘭特恐怖訓練清單 前教練親證新星是怎樣煉成的【足球】多蒙特挪威神童艾寧夏蘭特大爆發 最大功臣竟是蘇斯克查【足球熱話】夏蘭特非鍾情美斯C朗 獲退役心儀球星贈簽名球衣【FIFA 21】夏蘭特勁射抽爆門框 網民瘋傳短片笑遊戲破爛夏蘭特《FIFA22》能力值輸麥巴比 知道一刻極無奈：兩數據應更高足球熱話｜夏蘭特另類球王片 超高難度12碼百發百中足球熱話｜夏蘭特一頓午飯花費數百萬？ 挪威神鋒隔空反駁足球熱話︱夏蘭特自評7前鋒較自己更強 其中一個竟然是他足球熱話︱球迷強烈要求夏蘭特剪髮 單字霸氣回應獲網民瘋狂讚好足球熱話｜夏蘭特發文悼拉奧拿 相識多年一張照片顯父子情足球熱話｜夏蘭特最愛家鄉中菜館文華樓 每次回鄉必點一道菜式足球熱話｜夏蘭特大方送贈告別禮物 多蒙特職球員齊收貴價名錶英超︱夏蘭特抵曼徹斯特穿9號T恤 曼城CEO：他加盟不是為錢
英超今周賽程：
更多英超相關報道：
英超｜曼聯卡斯米路正選即出事 獻助攻補鑊再當選最佳球員英超｜C朗建功奠勝回應質疑聲音 全新慶祝動作賀生涯里程碑英超｜曼聯作客2：1反勝愛華頓 C朗球會入球累積至700個英超｜利物浦「救兵」艾法美路重傷長唞明年見 中場人腳回到原點英超｜C朗傳不滿曼聯主帥戰術和訓練 狀態低沉慘被布雷迪抽水英超｜哥斯達回歸史丹福橋獲全場致敬 自爆離開車路士全因一人英超｜哈利卡尼孫興民再擦火花 熱刺一球小勝白禮頓英超｜夏蘭特連續7仗入球助曼城大勝 車路士3球淨勝積弱狼隊