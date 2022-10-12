桌球｜傅家俊開live　撐港人觀賽掌聲密無問題　續爭重返職業行列

「神奇小子」傅家俊（Marco）日前出戰香港世界桌球大師賽取得亞軍，更曾在準決賽打出一棒147壯舉。經過數天沉澱，Marco周三晚上在社交平台開live，再次暢談大師賽數天的感受，並對未來桌球和人生路作出展望，同時貫徹其「正能量」先生形象，不忘為港人打氣。



傅家俊一開始講述今年賽季的點滴，由於眼疾和疫情，Marco今年是3年內第一次打比賽，年初在英國表現自言不太理想，經過summer break後，英國重開球季，成績亦只屬「普普通通」。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

傅家俊奪得香港桌球大師賽亞軍，賽前有誰又預料到？（廖雁雄攝）

不過今次能在香港出戰桌球大師賽，他直言「好重要，有5年無喺香港打過」，不過美中不足是中國新星趙心童確診新冠肺炎未能出戰。Marco對此感到好可惜，因為他一向視趙如弟弟，覺得他有能力成為下一個奧蘇利雲。

對於自己表現，他指一開始時根本無想過結果「打得咁好」，比賽開始前，他只記住自己第一天賽程是何日出戰對手是誰，根本未有想過晉級。特別是首戰對沙比，對自己期望好低，贏波「好似發咗場夢咁」。Marco稱讚沙比是防守大師，首日失準只因未能適應球枱，反觀他自己早前在英國連續輸給三個排名比自己低嘅球員，本來信心不大。

九千人面前打桌球，傅家俊形容觀眾跟他一起創造歷史。（facebook@Marco Fu傅家俊）

Marco當然有問直播觀眾「有冇睇波」，他明白香港現場睇桌球文化，同世界各地很不同。英國1000至2000人睇現場已經好好，就算英國舉辦世錦賽的場地Crucible Theatre亦不算多觀眾，反而電視直播就很多人收看。賽事來到香港，現場竟有超過9000人睇，係好厲害的事情。他指出，有外國傳媒形容香港用4日改變了桌球文化，現時英國都考慮將世界賽主辦形式改革，參考香港模式。他亦明白，香港人過去數年「悶咗好耐」，對自己和對香港人都需要一點衝擊，香港體壇亦然。

今屆香港桌球大師賽決賽錄得超過8000人入場，打破紀錄。（公關提供）

第二場對希堅斯，Marco表示無想過發揮這麼好，落後1：3後，贏回兩局難贏的比賽，一直stay in the game等待機會。到決勝局，Ｍarco指，當時心裏想着"all you ask for is one change"，有一球自己防守好好，令希堅斯博波失敗，就覺得要出力搶分，自己慢慢打發現有機會清枱，但當時只一心想贏，過咗安全線壓力減少，才專心造出147。

世界級球手無一不被香港球迷的熱情打動。（廖雁雄攝）

傅家俊表示，有留意到賽後網上有些爭議，很多人討論現場觀眾出cue時叫加油這種「港式觀賽」有沒有對球手構成影響。他見到有人批評香港人「乜都拍手」好似與外國觀眾很不同，他表示，他和其他參賽球手之間一致讚香港觀眾，亦不覺得打氣聲騷擾；反而「每一隻波都加油係世界各地都冇」，球手會感到很特別，例如奧蘇會覺得好好。他又指，「147嗰一刻睇返都覺得好靜，好proud of香港觀眾。」

傅家俊一家四口，跟奧蘇利雲合照。（facebook@Marco Fu傅家俊）

Marco表示，今次比賽是一次好鼓舞的事，更想藉此向女兒及其他香港人講「唔好放棄， 疫情下你並不孤單」。雖然疫情下很多問題要克服，但打桌球同人生一樣係problem solving。

他亦趁機介紹自己在疫情下成立兒童桌球學校，希望多一些小朋友能參與桌球運動。他憶述小時候隨父親去打桌球，當時「波樓形象雖改善，但仍然好大人」，所以創辦學校向小朋友推廣桌球，不過疫情下運作困難，今年都曾經關門4個月。

他亦有回答觀眾留言，對於桌球在體院精英評級跌至B級有何看法，Marco指桌球成績在體院內向來數一數二，「無乜跌過」，他作為運動員時間長，得失已習慣，但年輕運動員放棄好多事情去追夢，聽到消息會好失望。他和其他桌球運動員，都希望盡力爭取將桌球加入2026名古屋亞運項目中，令桌球項目保住最高精英級別。

傅家俊指，吳安儀等香港桌球運動員，一直為香港球壇付出很多努力，獲取很好的成績。（資料圖片）

對於自己職業生涯，他表示今次大師賽都是一個對自己重新開始嘅機會，會努力改善自己打波壞習慣，希望爭取成功護級，留在世界前64名的職業水平。他明白想繼績打下去，技術上要有突破發展，他知道困難，但現時仍未想退休，會調整心理面對現實。