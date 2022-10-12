奧蘇利雲訪港三條跑步路線各有特色　大讚風景靚希望明年再來跑山

奧蘇利雲來港參加桌球大師賽期間，至少3日抽空晨跑，透過跑步享受香港不同的面貌。奧蘇3日的跑步路線也不同，各具特色，他表示可能明年7月來港舉辦跑步活動，鼓勵更多香港人跟他一起去跑。



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香港桌球大師賽決賽上演「神奇小子」傅家俊對「火箭」奧蘇利雲的夢幻對決，最終由奧蘇勝出。。（廖雁雄攝）

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奧蘇離港前接受《無綫電視》的訪問，在桌球以外，還談到他在香港跑山的經歷。這位46歲跑步愛好者大讚香港的風景，他說：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」

他表示願意在香港長期居住，「我不想回家了」。他透露，未來可能在香港舉行跑步活動，他說：「我們或會舉行跑步活動，我可能（明年）7月再來，鼓勵更多香港人與我一起在山徑跑。」

奧蘇跑步路線（1）：尖沙咀海傍

奧蘇在10月7日早上跑了尖沙咀海傍。（Strava）

奧蘇今次訪港，他的3條跑步路線各有特色，其中尖沙咀海濱是跑鬧市，經過星光大道、文化中心、天星小輪碼頭等景點，跑在香港的核心商業旅遊區，近距離欣賞維港景致。在10月7日對吳安儀賽前的早上，他由尖東海傍出發，跑到西九龍戲曲中心一帶折返，全長約5.76公里，運動時間35分鐘，他表示在超級潮濕的天氣下很難跑。

奧蘇跑步路線（2）：金督馳馬徑

奧蘇在10月6日跑金督馳馬徑的路線及分段時間配速。（Strava）

另一條奧運跑步路線是港島的金督馳馬徑，屬於鄰近市區的行山徑，可以從高處俯瞰維港兩岸，盡覽港九繁華的城市風貌，顯示出香港這個山城的特色，山與城市十分接近。他在10月6日早上跑，由黃泥涌峽起步，沿徑跑至畢拉山道，續往寶馬山方向走。

不過，奧蘇似乎以10公里為目標，所以未跑到紅香爐峰，夠5公里大約到勵德邨的後山便回頭，沿路折返黃泥涌峽。奧蘇花了運動時間1小時12分完成10公里，平均配速每公里7分16秒。奧蘇表示，學習更享受跑步，希望未來可以跑得更快，並長跑長有。

奧蘇跑步路線（3）：麥理浩徑第一段

奧蘇在10月9日到西貢跑部分麥理浩徑第一段。（Strava）

至於麥理浩徑第一段位於西貢萬宜水庫，遠離城市繁囂，走在青山與綠水之間，投入香港大自然的懷抱當中。由於奧蘇也是以來回全程10公里為目標，他跑經西壩，但可惜沒有跑到景色更美的東壩，他在大蛇頂附近的萬宜路就回頭折返北潭涌。

他在10月9日決賽對傅家俊前的早上去西貢跑步，共跑了11.75公里，運動時間1小時12分鐘，平均配速每公里6分11秒。這段路全是馬路，所以可以跑得比金督馳馬徑快。奧蘇大讚麥徑第一段是超正（amazing）的地方，跑步體驗也是一流，急不及待想再來跑過。