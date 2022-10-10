香港桌球大師賽｜傅家俊回憶點滴　客串防疫大使確保「唔好犯法」

香港桌球好手傅家俊（Marco）剛剛經歷難忘周末，在香港桌球大師賽打出生涯第5次一棒147，力戰之下得到亞軍。

一夜過去，Marco放下球手重壓，發文交代賽後感受。他感謝桌球界在各種挑戰下辦好疫情後第一次大型國際體壇盛事，同時感謝球迷支持，並希望市民喜歡這一次「桌球界送比（畀）大家嘅禮物」。



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Marco今午（10日）在個人facebook專頁發表感受，並上載多張相片。除了周日晚決賽的相片，尚有數張他與妻子和兩位女兒，跟出席賽事的球手合照。一家四口跟「火箭」奧蘇利雲合照，兩位女孩又跟奧蘇和希堅斯合照。跟這些世界級叔叔合影，兩位女孩都喜上眉梢。

傅家俊一家四口，跟奧蘇利雲合照。（facebook@Marco Fu傅家俊）

傅家俊在貼文表示今回比賽「太好玩」，形容為生涯以來最難忘的比賽，並細說幾天下來的點點滴滴。比賽前一天，他變身「手機督導員」，忙於教導各球手何謂「0+3」防疫限制及使用安心出行，免得有人誤墮法網。「make sure 佢哋呢幾日喺香港唔好犯法之餘，亦都可以玩得開心安心又放心」，他寫道。

九千人面前打桌球，傅家俊形容觀眾跟他一起創造歷史。（facebook@Marco Fu傅家俊）

他接着談到比賽，擊敗沙比，反勝希堅斯，決勝局打147，「決賽同火箭喺破紀錄嘅九千名現場觀眾面前打嘅夢幻對決，同香港球迷一齊創造歷史」。能夠為女留下美好回憶，每一幕都如夢境。他強調賽事是香港疫情後首個國際體壇盛事，「防疫政策不停改變，我哋面對咗好多大家難以想像嘅困難」，桌球總會解決所有問題，會方上下功不可沒。

香港球迷為傅家俊送上支持跟鼓勵。（廖雁雄攝）

傅家俊坦言「呢幾年大家嘅生活都過得唔容易」，希望市民喜歡桌球界送上的禮物。他亦感謝紅館與電視機前的球迷和觀眾，伴他度過難忘愉快的一夜，「能夠喺香港球迷面前比賽係我嘅畢生榮耀，亦希望今次我嘅表現冇令大家失望」，最後恭喜奧蘇奪冠。

傅家俊奪得香港桌球大師賽亞軍，賽前有誰又預料到？（廖雁雄攝）

傅家俊在八強挫敗沙比，準決賽兩度落後下力追希堅斯，決勝局打出生涯第5次滿分147度。他在昨晚的決賽面對奧蘇利雲，負4:6。

（facebook@Marco Fu傅家俊）