香港打破傳統桌球睇波觀念　 紅館山頂位又如何　入場氣氛勝一切

2022香港世界桌球大師賽圓滿落幕，香港球手傅家俊雖未能於主場奪冠，但決賽日錄得超過8000人入場，打破世界紀錄，更為桌球界示範了全新的睇波及辦賽模式，連火箭奧蘇利雲都驚覺，原來桌球可以提升到更高層次。



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今屆香港桌球大師賽，創造了很多個第一次——疫情後第一個亞洲職業桌球賽、疫情下首個香港市民能參與的大型體育盛事，更接連刷新了史上最多現場觀眾的職業桌球賽紀錄，由上周五接近5500人，到準決賽超過7500人，決賽更錄得逾8000名球迷觀戰。

「意義重大，這紀錄有一段日子也不會被打破，流傳不到萬世，也會有千世。」香港桌球總會主席羅永聰道，他為何會如是說？

今屆香港桌球大師賽決賽錄得超過8000人入場，打破紀錄。（公關提供）

香港紅館 Vs 英國Crucible Theatre

原來這項紀錄的原有保持者，正是2017年的香港桌球大師賽，但當時其實只有約3000人。即使英國作為桌球之鄉，多年來倫敦大師賽（The Masters）在溫布萊會議中心（Wembley Conference Centre）或亞歷山德拉宮（Alexandra Palace）舉行，人數卻都從未超過2500。

英國傳統的桌球比賽場地沒紅館大，但講求「親密」。球迷與球迷之間肩並肩坐，球迷跟球手也只得兩三步之遙，甚至有機會就坐在球手後方，一伸手就可觸及。雙方能隨時交流，球手在比賽期間，也能更貼身地感受觀眾反應，所有人幾乎「同呼同吸」。

在外國場館，球迷跟球手是伸手可及的距離。（Getty Images）

以位於英國錫菲（Sheffield）、每年舉辦世錦賽的克魯西布劇院（Crucible Theatre）為例，場館僅可容納900多人，卻能營造出難以被取替的氣氛，讓球手又驚又喜，激發比賽動力。沙比就曾這樣說過：「像被人監視下比賽一樣，頸上還能感受到觀眾唞氣。這裏不是最大，但可能是最佳比賽場地。」

The Crucible 容許球手跟觀眾近距離交流，重溫威廉斯當年問球迷拎糖食（0：58開始）

紅館雖可坐更多觀眾，但球迷跟球手的距離拉遠了，就算是最近的VIP位也至少離球手數米，更遑論「山頂位」。有觀眾說基本上只能透過大屏幕睇比賽，更喜愛5年前新伊館「距離近、更凝聚到人」。

然而「見慣世面」的世界級球手，卻為香港有這麼多人喜愛桌球而驚訝，紛紛表示渴望重返這裏比賽。特林普說這最令他難忘，「每打一球，即使差少少打不入，都有人拍掌。」傅家俊也認同，「這舉動在外國未必成日有。知道大家想鼓勵球手，我們都很受落、享受，發揮沒受影響。我能大膽地代表所有球手，感謝香港球迷，你們都表現得很好。」

世界級球手無一不被香港球迷的熱情打動。（廖雁雄攝）

香港示範全新睇波模式 「像足球賽一樣」

換句話說，這次香港大師賽講求的不是「親密」，而是透過眾多球迷的歡呼聲感染彼此、甚至球手，與慣常未必一樣，卻的確殺出一條新血路。傅家俊說，世界各地傳媒都關注今次比賽場地、人數跟氣氛，Twitter上更有人這樣說，「氣氛好得像足球賽，桌球賽一般根本沒可能做得到。」

奧蘇利雲都認為，香港大師賽改變了桌球，創下里程碑，「讓大家看見，原來桌球比賽可以這樣做，只要配合宣傳，桌球的確可以提升至另一層次，未來英國也可以嘗試。」其實外國不乏大型場地，何以過去沒考慮這種方式？火箭如此總結，「可能英國人太懶了，只有電視直播就可以，即使有小場館，有時也只得30、40人觀賽。」

香港把桌球賽辦得像足球賽一樣，引起全世界桌球迷關注。（廖雁雄攝）

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桌球一直被認為過於沉悶，近年業界討論應如何加入「刺激」元素，香港正正作出了最佳示範，叫人另眼相看。羅永聰形容今屆是破格的嘗試：「我們的製作、電視螢幕、音響設備、燈效、場與場之間的編排等等都是演唱會級數，一般桌球賽不會做到。最重要我們在紅館也全場爆滿，證明這樣做是值得的。」

也許，紅館不是最理想「睇波」場地，但他深信一點，「睇足球在家中睇最清楚，那為什麼要入球場？就是因為氣氛。」

「『山頂』或前排沒大分別，大家都會為球手應否博這一球、追不追到分而緊張，而非看球手有多清楚，離球枱有多遠。入場是要感受，8000多人也可全場靜下來，烏蠅飛過都聽到，但又會一起拍掌，這令人很享受。」

香港桌球總會主席羅永聰（右一）認為今屆賽事「超額完成」。（公關提供）

羅永聰透露，世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）一直希望在香港辦排名賽或邀請賽，但未來比賽在紅館或新伊館上演，要視乎比賽形式、市場需求、場地檔期等因素。

他最後道：「如果香港人繼續鐘意桌球，讓桌球更普及，（香港再辦世界級桌球賽的）可能性一定有。」