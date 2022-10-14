香港山徑日活動10.22昂坪市集舉行　清徑行動歡迎山友報名｜行山

環保團體綠惜地球將舉行一系列香港山徑日的活動，今年以「綠惜大嶼山」為主題，在10月22日會在昂坪舉行展覽、攤位遊戲及清徑活動，歡迎山友參與。



今年香港山徑日的活動集中在昂坪市集舉行，綠惜地球會在10月22日設置攤位遊戲，讓山友在遊戲當中認識大嶼山山徑文化及無痕山林Leave No Trace資訊，歡迎任何年齡郊遊人士。

市集還有大嶼山旮旯Pop-up展，以互動裝置展現大嶼山景點今昔變遷及無痕山林資訊，並有由廢木材升級再造的大嶼山「歷史過三關」及「鳳凰山打卡板」，展覽會擺放到11月22日。

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綠惜地球在2019年首次舉辦香港山徑日的活動。（資料圖片/顏銘輝攝）

如果想落手落腳保護山徑，以行動回饋大自然的話，山友可以報名參加淨山活動，一邊行山，一邊執垃圾。活動時間為10月22日下午1時至4時，路線長約3.4公里，由昂坪市集出發，經昂坪360維修棧道、彌勒山轉向站、彌勒郊遊徑回去昂坪市集。參加者需要事先報名，名額有限（報名連結）。

2019年首屆香港山徑日報道：

【行山】香港山徑日慶祝麥徑40周年 退休工人：曾被誤認囚犯修路

2019年的香港山徑日在大棠燒烤場舉行，不少人排隊玩遊戲。（資料圖片/顏銘輝攝）

香港最長的遠足徑麥理浩徑在1979年10月26日啟用，所以綠惜地球由2019年起定10月26日為香港山徑日，希望喚起公眾愛護天然山徑的意識，推廣可持續山徑概念及無痕山林的郊遊意識。由於今年香港山徑日的正日是星期三，所以一系列的公眾參與活動就提早在10月22日的周末舉行。

至於在10月26日晚上就有一個網上講座，題目為《山徑問診：公民科學調查與山徑管理》，邀請到美國北卡羅萊納州立大學的公園、康樂及旅遊學系研究團隊主講，講者包括梁宇暉及張雪怡（報名連結）。