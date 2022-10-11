行山｜曾淑雅Jumbo入秋第一行偕母登青山 嘆全程斜路無盡梯級
撰文：顏銘輝
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秋意漸至，大家有沒有行山的衝動？向來喜歡行山的女藝人曾淑雅（Jumbo）在Instagram分享入秋第一行，與家人登上的屯門的青山。她表示全程只有斜路及無盡天梯，有點吃力，大讚母親成功跟她登頂。
曾淑雅選擇了最簡單及最短的登青山路線，她們由屯門青雲路起步，經興才街上楊青路，之後沿青山寺徑的馬路登山，到青山寺後接走山徑，最後行青山徑的石級登頂。在青山與發射塔及青山腹地的美景合照後，她們就原路下山，回到青雲路。來回全程5公里，她們用了4小時。
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雖然這條路的路況已經是最簡單及最理想，但要在2.5公里短距離上到583米的青山，攀升都非常急，考驗心肺體能及大腿肌肉。曾淑雅留言：「583米高山，上山路程只要2.5公里，所以全程無平路，只有大斜路，無盡天梯，還有攻頂無盡的石級。」她表示只要夠體能，一條路衝上去就可以了。
不過，曾淑雅提到星期日天氣還有點熱，感覺有點吃力，所以大讚同行的母親「好叻女」，一起挑戰成功。她表示山上的風景很美，「來到山頂除咗見到青山發射站，還可遠望青山腹地，特色山脈清晰可見，再加上海景再伴日落景色」。她認為這條路線體能消耗很大，行青山的話要準備多點水及糧食。
登青山的路線主要有4條，最簡單的是曾淑雅所走的青山徑，有石砌梯級，接着多人行的是從北面的良田坳登頂，山路以浮沙碎石為主，上山會比落山簡單。青山南脊會是較冷門的選擇，從蝴蝶灣的龍富路起步，沿脊登頂，至於從西邊青山腹地登頂的路就頗長及吃力。
如果是行山新手挑戰青山的話，最好是跟從曾淑雅的路線，經青山徑來回。如果想加點難度，可以從良田坳登頂，接着行青山徑下山。
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