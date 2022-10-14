足球熱話｜馬勒當拿「上帝之手」足球將被拍賣　估值達330萬美元

英國拍賣公司Graham Budd宣布，他們將會在英國時間11月16日舉行的世界盃特別拍賣會上，拍賣1986年世界盃8強阿根廷對英格蘭時的比賽用球，而賣家正是當年確認已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）「上帝之手」入球有效的球證。



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1986年世界盃上的馬勒當拿。（Getty Images）

1986年世界盃8強時阿根廷遇上英格蘭，阿根廷憑藉隊長馬勒當拿梅開二度，最終以2：1淘汰英格蘭；其中第一個入球馬勒當拿用手將球拍入，事後稱之為「上帝之手」入球，成為世界盃史上經典一幕。

拍賣公司Graham Budd在英國時間周四（13日）宣布，當年的突尼西亞籍球證Ali Bin Nasser決定拍賣一直由自己收藏、當年的比賽用球，「這是國際足球歷史的一部分，我認為是適當的時候與全世界分享。」

即將拍賣的足球。（Graham Budd Auctions Ltd）

他坦言自己當年沒有看清楚第一個入球，「根據當年國際足協的賽前指引，我望向旁證，尋求他的意見，而旁證當時正跑向中場線，說明他認為入球有效。賽後英格蘭主帥卜比笠臣對我說：『你做得好，但是旁證不負責任。』」

拍賣行主席表示，鑑於該足球背後的歷史，預期拍賣將非常受歡迎，估計該足球將以270萬至330萬美元成交。除了那個足球外，Ali Bin Nasser當時穿着的球證衣服，以及日後他與馬勒當拿重遇時，馬勒當拿為他簽名的球衣亦會拍賣。

馬勒當拿當時穿著的球衣，在今年5月以710萬鎊成交。（Twitter）

馬勒當拿當年8強戰時所穿的球衣，則在今年5月已被拍賣，售價約為930萬美元，創下當時體育紀念衣物的拍賣紀錄（紀錄其後被NBA名宿米高佐敦的98年總決賽戰衣打破）。