籃球熱話｜佐敦98戰衣售價破千萬　超越馬勒當拿86戰衣成史上最貴

NBA公牛隊傳奇米高佐敦（Michael Jordan），其受歡迎程度毋庸置疑。他在1998年總決賽第一場穿上、並在紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）展示的球衣，日前經蘇富比拍賣，打破由已故足球明星馬勒當拿（Diego Maradona）在1986世界盃對英格蘭時身穿球衣的舊紀錄，以1010萬美元售出，成為史上最貴球衣。



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米高佐敦1998年NBA總決賽時穿的球衣，經蘇富比拍賣。（美聯社）

1998年米高佐敦穿着這件球衣，在總決賽第一場作客猶他爵士時取得33分，帶領公牛加時獲勝。這件球衣後來亦出現在紀錄片《The Last Dance》中，經手的拍賣商蘇富比形容：「這是米高佐敦生涯中最重要的物品之一。」拍賣前，外界普遍預期球衣會以500萬美元售出。

之前的比賽穿著紀念品最貴交易紀錄，是1986年世界盃八強，阿根廷對英格蘭時馬勒當拿所穿的球衣。（Getty Images）

球衣最終以1010萬美元成交，遠超拍賣前預計，成為史上最貴籃球球衣。此前最貴的籃球球衣，是由已故湖人球星高比拜仁在1996/97球季所穿，並附有他親筆簽名的球衣，當時以369萬美元售出。

1010萬的成交價，亦打破已故阿根廷足球傳奇馬勒當拿在1986年世界盃八強對英格蘭一仗穿上的球衣。馬勒當拿當日梅開二度，攻入的第一球用手拍入，事後他稱為「上帝之手」，引來各界批評。然而他所入第二球個人以一敵五，獨闖英格蘭後防射入，至今仍為奉為世界盃經典入球。他當日穿上戰衣原保持928萬美元紀錄，現被佐敦的球衣打破。

史上最貴運動收藏品，是1952年的Mickey Mantle棒球卡。（Twitter）

史上最貴的運動收藏品，是今年8月時交易的美國棒球傳奇球星Mickey Mantle 1952年 Topps棒球卡。當時這張保存狀況良好的棒球卡獲專業評分機構SGC評分給予第三最高的9.5分，並以1260萬美元售出。