英超｜格連活特被控企圖強姦等3罪 涉襲擊女友拖延大半年終上庭
撰文：何偉畧
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曼聯年輕前鋒格連活特（Mason Greenwood）1月涉嫌襲擊及威脅殺害18歲女友Harriet Robson，被警察拘捕後一直保釋，絕跡球場。
纏繞大半年，英國警方周六（15日）正式落案，控告格連活特企圖強姦等3罪，周一（17日）首度提堂。
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《BBC》等多家英媒報道，格連活特被控企圖強姦、恫嚇及控制，及襲擊致造成傷害共3罪；檢控方指控罪全部牽涉同一事主。格連活特將於星期一出庭應訊。
英媒在當地時間周六（15日）較早時分，曾報道格連活特於大曼徹斯特區的寓所被捕。大曼徹斯特警方證實，一名21歲男子涉嫌違反保釋條件，現正接受調查。聲明未提及該男子涉嫌干犯的行為詳情。
格連活特於1月被捕，一直在警方保釋下外出，上一次續保為6月。曼聯在2月起停止派遣他上陣，但一直視他為隊中一員，並在4月發聲明強調因法律程序而暫時剔除於大軍外。
格連活特出自曼聯青訓，2018年起為紅魔上陣83場英超，射入22球，並入選英格蘭國家隊1次。
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