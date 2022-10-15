英超｜李斯特城主場未見起色　悶戰打和水晶宮續處降班區

撰文：何偉畧
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李斯特城開季戰績不振，本周英超主場對水晶宮，仍然未見佳處。兩軍混戰一場，互交白卷。

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兩軍爭持不下。（Getty Images）

英格蘭領隊修夫基到場觀戰，但兩軍在上半場表現未見突出，組織到前場經常斷纜。上半場兩軍未見具威脅埋門，互交白卷返回更衣室。

堤歷米曹受傷，沒有大礙。（Getty Images）

易邊再戰，早段局勢無大變，陷入中場混戰。李斯特城攻勢較多，但威脅不大，占士麥迪臣伏兵小禁區，接應哈維班尼斯傳中，撞射卻高出。及至中段，他在中路推順起腳，想射下角又「撳死」而出界。李城末段換入華迪及伊恩拿祖，亦無助改變戰局，終以0:0收場。

占士麥迪臣表現只屬一般，未能助球隊取勝。（Getty Images）

水晶宮賽後9戰10分排13，李城10戰得5分，處於尾二。

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

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