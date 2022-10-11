英超｜白禮頓24歲中場突然退役　原本前途無限卻不敵球員可怕敵人

年僅24歲的白禮頓中場球員美維樸（Enock Mwepu），季初表現亮眼，正當外界預期他會在英超大展拳腳之際，卻忽然傳來他宣布退役的消息。



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美維樸在24歲之齡宣布退役。（Getty Images）

美維樸9月中入選贊比亞國家隊，前往馬里進行友誼賽。他到達當地後感到不適，並留院四日，回到白禮頓後再接受心臟檢查。

白禮頓周一（10日）發聲明，指美維樸被診斷出患有遺傳性心臟病，並有機會隨時間惡化，若繼續進行高強度比賽，出現致命心臟事故的風險極高。球會經長時間檢查與徵詢臨床專家意見後，告知美維樸能保障他健康的唯一選擇是退役。

美維樸在Twitter上發表個人聲明，指自己能在英超作賽是夢想成真，「然而夢想已到盡頭，我帶着傷感地宣布，基於收到的醫療建議我需要退役。但這並不代表我會離開足球，我將繼續參與其中。」

白禮頓主席Tom Bloom表示，「我們都為美維樸感到極度沮喪，過去數星期對他和他的家人都是痛苦的，雖然我們非常感恩他能渡過那段時間，然而他仍如此年輕，就被迫終止其充滿前景的球員生涯。」他表示球會將繼續支持美維樸，讓他完全康復後再決定自己的未來。

美維樸原本一直獲得出場機會。（Getty Images）

9月中上任的白禮頓主帥迪施比（Roberto De Zerbi）為美維樸感到難過，指自己原本十分期待與美維樸合作，聲言會盡力幫助對方。

曾與美維樸在白禮頓合作的車路士主帥樸達（Graham Potter）在歐聯記者會上，指事件非常可怕，幸好最壞情況未有發生，稱已打電話給美維樸並留言，亦有信心對方會有美好的將來。

美維樸最後一場比賽，是代表白禮頓主場出戰李斯特城。（Getty Images）

24歲的美維樸2021年7月以1800萬英鎊轉會費加盟白禮頓，為球隊上陣27次並攻入3球。他在今季頭6場英超比賽均有上場機會，然而自第7輪作客般尼茅夫起，一直未再上陣。他球員生涯最後一場比賽，是白禮頓主場對李斯特城的英超賽事，當時他正選上陣並交出1助攻，助球隊以5：2獲勝。