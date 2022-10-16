港超聯︱業餘港會挫流浪暫排榜首成奇景　深水埗再大敗包尾

弱旅是否就代表要屈服於強敵？深水埗鬥和富大埔，球員連搓波都要主帥郭嘉諾在場邊指導，明顯未準備好；但另一邊廂港會卻勇挫被視為中上游的標準流浪，暫時排港超榜首，相信給了大家一個答案。



深水埗上場聯賽慘吞傑志10蛋，潘文迪事後辭任主教練，由郭嘉諾走馬上任；球隊也迎來守門員奧力斯跟史提芬兩名新兵。可是深水埗面對同是升班馬的大埔，仍要先落後，9分鐘，利馬中場腳指尾「拉西」長傳鍾偉強入楔，他高速爆落底線左腳傳中，杜國榆情急下「擺烏龍」。

利馬（右二）交予鍾偉強（右三），逼得對手擺烏龍，令和富大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

深水埗後場傳送在受壓下屢次交失，角球防守也企錯位，令郭嘉諾甚為勞氣。這位主帥甚至要即場指導後衛控球後轉身面向前方、又叫球員拉闊、迎波等基本技巧，激動得一度跪低拍地，結果終忍不住把踢右閘的U22小將黃靖揚換走，由有港超經驗的嚴啟華入替。

進攻方面，深水埗雖在死球上花心思，嘗試新戰術，但兩次罰球「開短」都稍欠默契，不是傳球力度太大，就是球員控甩腳，令現場球迷也相當洩氣。

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換邊後深水埗曾有起色，靠反擊覓得數次埋門機會，但王力威66分鐘抽射破網令深水埗防線崩潰。此子9分鐘後左路一扭三再造就陳曉鋒建攻，加上保連奴禁區頂燙射網仔得手，深水埗終輸0：4，聯賽三連敗排榜尾。

大埔球員（白衫）賽後慶祝大勝，與失望的深水埗球員形成強烈對比。（袁志浩攝）

深水埗縱有新援奧利斯把關，仍難逃大敗。（袁志浩攝）

郭嘉諾賽後承認球隊人腳「要執一執」，麾下信心易崩潰，「練搓波都要教，好耐未試過，好像教U仔（青少年梯隊）。」他希望球迷可多點耐性，給球隊多點時間，「我們沒可『孭飛』的人，希望做到像大埔一樣，由數個外援帶起，慢慢進步。」

他表明，球隊現階段必須接受現實——聯賽是強弱懸殊，但不代表弱旅可以沒目標、沒事可做，「不要垂頭喪氣，如何可以維持競爭性，是我們要做的事。」

深水埗新帥郭嘉諾賽後向球迷鞠躬道歉。（袁志浩攝）

弱隊可以怎樣做？港會可能正是「榜樣」，這支業餘模式訓練、球員大多有正職在身的球隊，今午意外以1：0擊敗坐擁多位前或現役港腳的標準流浪。港會受惠於先易後難的賽程，壓過少賽一場的傑志，及同踢3仗的冠忠南區與理文，以2勝1和得7分，暫時排港超榜首，可算是「奇景」。