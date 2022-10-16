港將梁祐維攻入外流泰國後第一球　「爭取更好表現為香港爭光」

現效力T3（泰國第三級別球隊，又稱泰乙）清萊城（Chiangrai City F.C.）的香港U23足球代表梁祐維（一仔），在周六（15日）聯賽攻入加盟後首個入球。



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梁祐維夏天加盟泰國的清萊城。（資料圖片/梁祐維提供）

20歲的梁祐維過去曾外流至葡萄牙，並在今夏前往泰國試腳後，獲泰超球隊清萊聯的二隊清萊城開出合約，出戰泰乙聯賽。

梁祐維在清萊城周六（15日）迎戰Maejo United的聯賽中，在72分鐘接應隊友右路開出的罰球，搶點成功頂入，取得他外流泰國後第一個入球，一眾隊友紛紛與他一同慶祝。清萊城最終憑「一仔」的入球，以1：0擊敗對手。

入球片段：

梁祐維賽後在社交媒體分享入球的喜悅：「今日係非常特別嘅一日！成功喺主場以1：0贏波並攻入（在）泰國（的）第一球！」

梁祐維攻入加盟清萊城後首個入球。（梁祐維Facebook）

「一仔」亦不忘答謝球迷支持，「好多謝咁多香港人嘅支持，你哋嘅支持就係我嘅動力，我以後會爭取更加好嘅表現，爭取為香港爭光。」他亦將入球送給在足球生涯上一直十分支持他、日前生日的父親，作為一份遲來的禮物。