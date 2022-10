港超聯︱傑志超班大勝南區成唯一全勝之師　朱志光高低櫈論爭標

港超班霸傑志遇上「黑馬」南區,兩隊開季至今各項賽事同錄全勝,本預料是榜首之爭,踢落卻原來無得爭。

「藍鳥」在2245名球迷見證下,大勝南區7:0,雖然聯賽只踢了兩周,但爭標形勢看來已相對明確。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

傑志丹恩奴域、明加索夫、米基爾、基爾頓及巴爾拿今季首度同時擔正,上半場未受太大考驗,基爾頓只花10分鐘就為球隊開紀錄;兩分鐘後,潘沛軒再接應左路傳中尾柱頂入成2:0。

南區過往佔優的死球攻勢沒法收效,基斯中路放「冷箭」算是最「近磅」。上半場尾段雙方火藥味漸濃,球證10分鐘內出示4黃,保羅出迎跟川瀨浩太相撞引發衝突,艾華跟米基爾、基爾頓等都有推撞。

戰至35分鐘,「藍鳥」由丹恩奴域分邊,明加索夫左路扣大位燙射死角,加上完半場前費蘭度右路K角位離門約30碼內彎罰球直入,傑志遙遙領先至4:0,令南區在球證嗚笛後一度於場內圍圈緊急「開會」。

南區半場輸到0:4,球員在場內圍圈商討對策。(袁志浩攝)

但換邊後南區未見明顯起色,反擊都被箝制,禁區內則風聲鶴唳,傑志翼鋒明加索夫結果完成帽子戲法,後備入替的文尼亞斯就為球隊埋齋,「藍鳥」最終贏7:0,聯賽兩連勝姿態升上榜首,同時亦是今季唯一各項賽事全勝之師。

傑志輕取南區7:0。(袁志浩攝)

朱志光談爭標再爆神比喻

南區早前曾擊敗爭標行列的理文,傑志卻大勝南區,足證球隊實力「超班」。「藍鳥」球迷在大幅領先後已不斷高唱「Champions of Hong Kong,We know what we are」,但對於港超冠軍是否已沒懸念,朱志光不敢下定論。

「藍鳥」球迷高歌「Champions of Hong Kong」。(袁志浩攝)

他再次爆出金句,用神比喻談現時形勢,「高櫈容易望到,棘你唔到,但矮櫈一棘就撻死你。」意思是球隊雖然擊敗強敵,但仍要提防其他對手,不能輕敵,「分分鐘去斧山道踢,(對手)企晒喺度就......所以不要放鬆。 傑志贏了很多冠軍,都是因為穩定性,希望球隊能繼續,季內也不要有傷兵。」

傑志主教練朱志光再爆出神比喻。(袁志浩攝)

至於賽後拿走皮球留念的明加索夫,也認為今場比賽絕不容易,只是球隊開局好。「如果我們覺得易贏,最後就會輸,我們只會專注做好自己。聯賽很漫長,現在只踢了兩場。」

另一邊廂,南區主教練鄭兆聰強調,傑志有實力、且派最好人腳出賽,相反己隊有杜度、謝朗軒、翟廷峯等主力因各種理由缺陣,加上球員犯錯,所以接受大敗。

「以傑志、理文人腳,大家也可想像到誰實力更高,我們只可以盡力踢,挑戰前三、四。」他表示賽果對自己「冇打擊」,希望球隊下周六(22日)高級組銀牌八強再遇傑志,可以為自己「復仇」。