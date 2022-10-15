港超聯︱傑志超班大勝南區成唯一全勝之師　朱志光高低櫈論爭標

港超班霸傑志遇上「黑馬」南區，兩隊開季至今各項賽事同錄全勝，本預料是榜首之爭，踢落卻原來無得爭。

「藍鳥」在2245名球迷見證下，大勝南區7：0，雖然聯賽只踢了兩周，但爭標形勢看來已相對明確。



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傑志丹恩奴域、明加索夫、米基爾、基爾頓及巴爾拿今季首度同時擔正，上半場未受太大考驗，基爾頓只花10分鐘就為球隊開紀錄；兩分鐘後，潘沛軒再接應左路傳中尾柱頂入成2：0。

南區過往佔優的死球攻勢沒法收效，基斯中路放「冷箭」算是最「近磅」。上半場尾段雙方火藥味漸濃，球證10分鐘內出示4黃，保羅出迎跟川瀨浩太相撞引發衝突，艾華跟米基爾、基爾頓等都有推撞。

戰至35分鐘，「藍鳥」由丹恩奴域分邊，明加索夫左路扣大位燙射死角，加上完半場前費蘭度右路K角位離門約30碼內彎罰球直入，傑志遙遙領先至4：0，令南區在球證嗚笛後一度於場內圍圈緊急「開會」。

南區半場輸到0：4，球員在場內圍圈商討對策。（袁志浩攝）

但換邊後南區未見明顯起色，反擊都被箝制，禁區內則風聲鶴唳，傑志翼鋒明加索夫結果完成帽子戲法，後備入替的文尼亞斯就為球隊埋齋，「藍鳥」最終贏7：0，聯賽兩連勝姿態升上榜首，同時亦是今季唯一各項賽事全勝之師。

傑志輕取南區7：0。（袁志浩攝）

朱志光談爭標再爆神比喻

南區早前曾擊敗爭標行列的理文，傑志卻大勝南區，足證球隊實力「超班」。「藍鳥」球迷在大幅領先後已不斷高唱「Champions of Hong Kong，We know what we are」，但對於港超冠軍是否已沒懸念，朱志光不敢下定論。

「藍鳥」球迷高歌「Champions of Hong Kong」。（袁志浩攝）

他再次爆出金句，用神比喻談現時形勢，「高櫈容易望到，棘你唔到，但矮櫈一棘就撻死你。」意思是球隊雖然擊敗強敵，但仍要提防其他對手，不能輕敵，「分分鐘去斧山道踢，（對手）企晒喺度就......所以不要放鬆。 傑志贏了很多冠軍，都是因為穩定性，希望球隊能繼續，季內也不要有傷兵。」

傑志主教練朱志光再爆出神比喻。（袁志浩攝）

至於賽後拿走皮球留念的明加索夫，也認為今場比賽絕不容易，只是球隊開局好。「如果我們覺得易贏，最後就會輸，我們只會專注做好自己。聯賽很漫長，現在只踢了兩場。」

另一邊廂，南區主教練鄭兆聰強調，傑志有實力、且派最好人腳出賽，相反己隊有杜度、謝朗軒、翟廷峯等主力因各種理由缺陣，加上球員犯錯，所以接受大敗。

「以傑志、理文人腳，大家也可想像到誰實力更高，我們只可以盡力踢，挑戰前三、四。」他表示賽果對自己「冇打擊」，希望球隊下周六（22日）高級組銀牌八強再遇傑志，可以為自己「復仇」。