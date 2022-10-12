亞洲盃2023｜傳卡塔爾將奪主辦權改冬天上演　韓國即出動BTS反擊

2023年亞洲盃決賽周將於明年6月16日至7月16日舉行，香港隊亦是53年來首次奪得參賽資格。不過由於原定的主辦國中國放棄主辦，亞洲足協需再次遴選主辦國，

有報道指卡塔爾將擊敗韓國奪得主辦權，同日韓國足總即祭出「皇牌」男團BTS（防彈少年團）拉票。



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今年7月，亞洲足協宣布共有4個屬會表達了主辦2023亞洲盃的意向，包括澳洲足總、印尼足總、韓國足總及卡塔爾足總。惟澳洲足總在9月初宣布退出，印尼則因早前的球場慘劇，未必是熱門，外界預期主辦權屬韓、卡之爭，結果將在下周一（17日）公布。

雖然卡塔爾今夏已主辦世界盃、早前又奪得2024年U23亞洲盃的主辦權，但阿聯酋媒體報道，卡塔爾「在最後一刻擊敗韓國，獲得主辦權」，原因是「設施準備得較好、感染風險較低」，惟賽事或要如世界盃般推遲到冬天，即2023年年底舉行。

阿聯酋媒體指，卡塔爾將擊敗韓國奪得亞洲盃主辦權。（Getty Images）

韓國足總同日即在社交媒體分享一則影片，是男團BTS支持韓國申辦亞洲盃的影片，先由隊長RM以韓語及英語作開場白道：「今天，我們支持韓國申辦2023年亞洲盃。」然後Jimin接着道：「2002年，世界盃在韓國舉行時，數百萬人上街打氣，令世界都驚訝。當時的人潮遍布全國，包括首爾廣場，現在回想都覺得精彩。」

BTS在全球擁有大量支持者，甚具影響力，今年曾到訪白宮（圖）發言、又曾在聯合國發表演說。（Getty Images）

J-Hope續道：「若韓國能主辦2023年亞洲盃，或能在明年6月和7月重現這種特別的場面。」隊中「大哥」Jin說：「我特別期待今屆亞洲盃，因為我聽說（若韓國主辦）亞洲盃將會成為為所有亞洲人而設的體育和文化盛典。希望2023亞洲盃作為一個足球盛事，能為無數的亞洲人帶來煥然一新的享受。」

Suga說：「這不僅是包括韓國在內24個參賽國家的事，也會是47個亞洲成員國的足球盛事、世界矚目的足球盛事。」V道：「為足球而來到韓國的球迷們，在為亞洲盃造訪期間，也會享受韓國的文化。」Jungkook最後道：「若韓國主辦2023亞洲盃，將會是韓國自1960年以來、63年來的第一次。」

RM最後總結：「請支持我們，讓我們能成功舉辦2023年亞洲盃。」並以英語道：「希望在韓國舉行的2023亞洲盃見到大家。我們是BTS。謝謝。」