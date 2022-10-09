菁英盃｜傑志5：1反勝東方　文尼亞斯「地標」獻插水式頭槌首球

旺角大球場周日（9日）上演由傑志對東方的菁英盃首圈賽事，雙方在今季首次交鋒，最終在丹恩奴域及米基爾均梅開二度、加上新援文尼亞斯取得處子入球，傑志以5：1大勝對手。



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菁英盃傑志5：1反勝東方。（李澤彤攝）

傑志去仗在港超聯以10：0大破深水埗，對手東方則在上月初結束亞協盃後休戰逾一個月再出擊。傑志今仗以丹恩奴域及明加索夫擔正，派出中場米基爾倒戈東方，該隊早前亦簽入文尼亞斯及江展民添戰力，二人今仗先列後備。

傑志在開賽初段便發動具威脅攻勢，孫銘謙在5分鐘由左路殺入禁區抽射，但被巴爾拿踢走皮球。7分鐘，巴杜姆接應角球射入，助東方先開紀錄。1分鐘後，今季才由東方加盟「藍鳥」的米基爾，在禁區接應傳球輕輕挑射笠死鍾凱文，助傑志追平1：1。

其後東方藉角球攻勢為對手帶來威脅，惜未能再取得領先。兩軍在中段加快節奏，孫銘謙截得皮球後壓入禁區但失機。28分鐘，丹恩奴域在禁區抽射破網，助傑志領先2：1。傑志完半場前以換入新兵江展文代替受傷的趙聪悟，東方在補時階段幾乎由黃梓浩反撲，後者在埋門僅僅斜出。半場傑志以2：1領先。

傑志在下半場佔據主動，前場壓逼令東方屢度犯錯，65分鐘更博得12碼機會，由丹恩奴域操刀射入，個人梅開二度。東方門將鍾凱文其後亦因傷被換出，由廖富源入替。領先3：1的傑志未有「手軟」，換入前希臘國腳新援文尼亞斯及基爾頓加強火力。70分鐘，米基爾接應長傳頂入，助傑志取得4：1優勢。補時階段，米基爾今次化身助攻角色，文尼亞斯接應傳中後插水式頭槌破網，在「地標戰」取得加盟傑志後第一球，為球隊鎖定5：1勝局。

文尼亞斯在「地標戰」取得加盟傑志後第一球，為球隊鎖定5：1勝局。（李澤彤攝）

這名新援首在香港首場球賽亮相便取得入球，他賽後表示興奮，「很開心，為傑志射入第一球，我們也攻入了很多入球。每一場比賽都不容易，但我們有高質素的球員，所以我們把它變得容易。」在他加盟後，傑志陣中鋒線競爭力大，他坦言與丹恩奴域不存比較和競爭。對於第一次踢本地球賽，「氣氛很好，球迷也很熱情。」

主教練朱志光表示先失一球反勝，是多得球員心態放好、沒有放棄，「我們相對比較進取，搶波後製造埋門，逼得對手犯錯。」對於文尼亞斯的「地標」表現，他指該中鋒來港近一星期，狀態漸漸回復，會再觀察其表現。傑志下仗將在15日於港超聯出擊，硬撼名列榜首的冠忠南區。