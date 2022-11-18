世界盃歷屆主辦國成績有啟示　卡塔爾憑地利製造驚喜？｜大數據

卡塔爾是2022世界盃主辦國，地利會否為這支西亞國家隊帶來優勢？分析歷屆世界盃，絕大部分主辦國都能夠打入8強，只有2010年的南非成績最差，闖不過首圈的分組賽。



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統計歷屆世界盃主辦國，22支球隊當中近6成（13支）都能打入4強，其中6支最後封王，最近一次主辦國贏冠軍是1998年的法國。

上屆世界盃主辦國俄羅斯，論實力只屬歐洲中游水平，但憑主場地利都能打入8強。在歷屆22支主辦國球隊當中，多達82%能夠躋身最後8強。

今屆是亞洲國家第二次主辦世界盃，上次是2002年由日本及韓國合辦，當年兩國都踢出不錯的成績，同樣以小組首名晉身淘汰賽。日本入到16強僅負當屆季軍土耳其一球出局，成績有交代。至於當年世界排名40位的韓國更踢出驚喜，連贏意大利及西班牙成為殿軍，創亞洲球隊的最佳世界盃成績。

當然，踢波不能只靠地利，如果實力太差，地利也不能幫到太多。2010年的南非被視為史上最弱的主辦國，賽前世界排名83位，為所有參賽隊伍第二低。在主場優勢下，他們已經有驚喜的發揮，踢和墨西哥，擊敗法國，但4分不足以出線，小組第3名止步，創主辦國最差成績。

世界盃主辦國卡塔爾是應屆亞洲盃冠軍。（Getty Images）

究竟這一屆的卡塔爾有沒有可能重現韓國奇跡，抑或只是南非翻版？卡塔爾賽前世界排名50位，而且他們是應屆亞洲盃冠軍，實力肯定比2010年的南非強。卡塔爾國家隊的成員全部來自國內球會，而他們的國內比賽早於10月中暫停，國腳有一個時間休息及備戰，準備工作肯定比大部分國家隊理想。

卡塔爾身處A組，同組有荷蘭、厄瓜多爾及塞內加爾。荷蘭的實力明顯比其餘3隊強，卡塔爾靠地利優勢，說不定可能爭贏厄瓜多爾及塞內加爾，取得小組次名晉級。