世界盃2022｜G組總覽：巴西一枝獨秀　三隊混戰力爭最後一席

2022世界盃G組：世界排名第一的巴西無疑是組內最強球隊，球隊出線不成問題，而其餘三隊中，瑞士和塞爾維亞實力接近，喀麥隆亦在外圍賽中擊敗科特迪瓦與阿爾及利亞，實力不容忽視。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

G組賽程：

11月24日（四）晚上6時 瑞士對喀麥隆

11月24日（四）深夜3時 巴西對塞爾維亞

11月28日（一）晚上6時 喀麥隆對塞爾維亞

11月28日（一）深夜12時 巴西對瑞士（ViuTV免費直播）

12月2日（五）深夜3時 塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西



世界排名第1兼近況極佳的巴西，組內難逢敵手。（Getty Images）

上屆8強止步的巴西現時世界排名第1，實力強橫的「森巴兵團」在強手雲集的世界盃南美洲區外圍賽中，取得14勝3和的不敗戰績晉級，今年各項賽事仍未嘗一敗。巴西的大軍名單可謂星光熠熠，前線上的尼馬（Neymar）、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）與安東尼（Antony）等均是歐洲豪門主力，而中後場亦有如卡斯美路（Casemiro）與堤亞高施華（Thiago Silva）等經驗豐富的戰將，球隊實力在組內超班。

瑞士雖無超級球星，然而團隊實力堅強。（Getty Images）

瑞士現時世界排名第15，隊內雖無超級球星，然而球隊以門將恩尼森馬（Jan Sommer）、中場格列沙加（Granit Xhaka）及前鋒沙基利（Xherdan Shaqiri）為核心骨幹，在外圍賽階段兩度逼和歐洲強隊意大利，亦曾在歐國聯擊敗西班牙與葡萄牙，球隊戰力可見一斑。

塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域今季表現突出，或成球隊晉級一大關鍵。（Getty Images）

世界排名第21的塞爾維亞上屆在小組賽止步，當時對手同樣有巴西和瑞士，球隊錄得1勝2負。大軍中名氣最大的當數兩名身形高大的前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrović）與杜辛華荷域（Dušan Vlahović），如何善用兩把尖刀將是球隊一大課題。

喀麥隆牌面實力不如其餘三隊，然而仍有望出線。（Getty Images）

世界排名第43的非洲代表喀麥隆牌面實力雖不及其餘三隊，然而他們在晉級之路上曾擊敗科特迪瓦，其後再憑作客入球優惠淘汰另一非洲強隊阿爾及利亞，可見球隊亦具一定實力。球隊較為著名的球員中，有効力拜仁慕尼黑的祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）、賓福特的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）與國際米蘭的奧拿拿（Andre Onana），要爭取出線亦不無可能。