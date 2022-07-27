英超熱話｜網傳維拉「罰款清單」震驚網民　練波表現差後果很嚴重

英超球員人工高、工時短，但原來分分鐘都是錢。網上流傳一份據稱是阿士東維拉的「罰款清單」，令球迷紛紛感嘆領隊謝拉特嚴苛。



這份網上熱傳的「罰款清單」真偽無從得知，但已足夠引起球迷熱烈討論，大部份罰款都跟遲到、「冇手尾」等有關，當中罰款最重的是「比賽日時，開會、散步或集合上車遲到」，罰款1000英鎊（約9460港元）；第二重的是操練遲到，罰款500英鎊（約4730港元）。

但其中一項引起球迷興趣的，是「生日時忘了帶生日蛋糕」，每忘記一日要罰款50鎊。網民就此熱烈討論，有人道：「有點不明白，是隊友生日時忘記送生日蛋糕嗎？那麼生日的球員不就會收到幾十個蛋糕嗎？」然後有球迷指出，應是「生日球員要蛋糕請全隊吃」。

網上流傳的阿士東維拉罰款清單。（Twitter）

網傳阿士東維拉罰款清單：

1. 操練遲到（500鎊）

2. 操練忘記帶GPS（100鎊）

3. 操練時遲了出球場（每分鐘200鎊）

4. 比賽日遲了去開會、散步或上隊巴（1000鎊）

5. 遲了上隊巴（每分鐘200鎊）

6. 開會遲到（每分鐘200鎊）

7. 比賽日服飾不合規格（要穿外套及Polo，不能穿短褲）（每件100鎊）

8. 吃完飯沒收拾碟或杯（每件100鎊）

9. 遺下衣物在訓練場（每件100鎊）

10. 違法泊車（無論是否跟足球有關）（100鎊）

11. 商業活動遲到（250鎊）

12. 生日忘記帶蛋糕（每遲一日50鎊）

13. 淋浴時不穿拖鞋（100鎊）

14. 有傷病卻沒在早上10點前通知隊醫（200鎊）

15. 做物理治療遲到（200鎊）

16. 在任何地方遺下「口含煙」（200鎊）

17. 忘記帶恢復用襪套（50鎊）

18. 因不服從裁判吃黃牌（200鎊）

不少球迷看完清單，都笑說謝拉特很嚴格。（Getty Images）

要留意是，清單底部另有兩項特別罰則，第一是「若被趕出場，在拿到紅牌後的4星期內要請全隊出外吃飯一次」，考慮到球隊人多，意味一面紅牌的代價相當沉重。

另一項罰則是：「在比賽日前一天的操練中（MD-1），於分隊賽踢得最差的球員（由勝出的一隊選出），會在之後一星期的賽前一日操練熱身時，穿上寫着『我練得最差（I was the worst trainer）』的衛衣」，相信足夠給予球員動力在操練中做得更好。