01球評︱卡斯拿斯出櫃當遊戲犯眾憎　傳奇犯最大忌諱惹公關災難

一代傳奇門將卡斯拿斯（Iker Casillas）周日（9日）突然在Twitter宣布，「希望你能尊重我，我是同性戀者」（Espero que me respeten: soy gay），長年以「直男」形象示人的足球名將突然出櫃，消息旋即熱爆網絡，他的西班牙國家隊前隊友佩奧爾也來摻一腳，「Iker，是時候去說我們的故事了」，彷彿要將禁忌戀情曝光……

不過一切並非事實，卡斯拿斯1小時後刪文，隨即以萬能藉口「帳戶被入侵」搪塞過去，佩奧爾亦道歉，然而批評聲音四方八面，有人要求卡斯拿斯公開帳戶被盜用證據。兩大巨星一夜之間犯眾憎，全因犯下足球圈最大忌諱。



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卡斯拿斯10月9日突然在Twitter帳戶自稱同性戀者，熱爆網絡。（Twitter）

現在已經是2022年，同性戀在大部分主流社會已非什麼禁忌，截至目前為止全球33個國家同性婚姻合法化。女子足球圈內，同性伴侶的情況相當普遍，換成慣常以雄糾糾形象示人的男子足球，卻完全是另一回事。

法辛奴的悲劇

在足球場，男同性戀依然是一大禁忌，沒有人會忘記，全球首個公開出櫃職業球員法辛奴（Justin Fashanu）的悲劇故事。由1990年接受《太陽報》獨家訪問《100萬英鎊球星：我是男同性戀者》（£1m Football Star: I AM GAY）開始，受盡各界有色眼鏡和目光，到1998年3月在美國被一名17歲少年指控性侵，同年5月逃回英國後自殺身亡。

他在遺書中否認控罪，指出那是雙方同意的性行為，並寫道：「我知道我已被預定有罪，不想再令家人和朋友蒙羞。」（I realised that I had already been presumed guilty. I do not want to give any more embarrassment to my friends and family.）。

法辛奴是首個出櫃職業足球員，卻落得悲劇下場。（網上圖片）

法辛奴事件後，足球員對性取向更是諱莫如深。事實上不要說到公開性取向，曾效力車路士的前英格蘭國腳拿索斯（Graeme Le Saux）純粹不如同輩其他球員粗豪和男性化，加上在當年與眾不同的大學生背景和閱讀左派報章《衛報》的習慣，足以令他長年被標籤為同性戀並受盡欺凌。

接近四份一世紀過去，出櫃球員數目仍是寥寥可數，更遑論是效力頂級聯賽的世界級球星。今次卡斯拿斯竟公然拿出櫃來當玩笑，佩奧爾的加入猶如踩多腳，前者發現「玩大咗」才刪文、再出文自稱「帳戶被黑客入侵」並跟LGBT社群道歉，已是太遲。

比起卡斯拿斯拙劣地以「帳戶被盜」來掩飾今次劣行，至少佩奧爾願直接認錯，「我犯下一個錯誤，為一個沒有惡意的拙劣笑話道歉。我明白或許會帶來傷害，我是尊敬和支持LGBTIQA+社群的。」

佩奧斯在卡斯拿斯「出櫃」帖文下方留言：「Iker，是時候去說我們的故事了」，事後為拙劣玩笑道歉。（Twitter）

去年10月出櫃的澳洲球員祖殊卡華路（Josh Cavallo）點名批評卡斯拿斯和佩奧爾「拿足球員出櫃當玩笑，令人失望」，形容任何LGBTQ+人士的旅程均不容易，「看到我的學習對象和足球界傳奇拿出櫃和我的社群來開玩笑，已超越了不尊重。」

效力意甲阿特蘭大的荷蘭球員迪魯恩（Marten de Roon）則認為，「無論卡斯拿斯的帳戶是否被盜，我看到太多離譜帖文。等待一天這些（球員出櫃）不再是新聞，因為現在的問題正正如此。」

卡斯拿斯身邊一直不乏女伴，這位一代鋼門最著名一幕，就是在2010世界盃西班牙擊敗荷蘭封王後，以隊長身份受訪，期間與主播女友Sara Carbonero激烈擁吻。二人育有兩子，並在2016年結婚，卡斯拿斯效力波圖期間曾心臟病發，幸運逃過鬼門關，婚姻經歷生死卻突然在2021年3月告終，指雙方的愛「走向不同路向」，協議離婚，和平分手。

卡斯拿斯與Sara Carbonero這一幕令人難忘，誰料12年後西班牙前隊長出櫃了。（Twitter）

最差勁方式回應緋聞

離婚一年多以來，傳媒就卡斯拿斯的另一半不斷大造文章，日前才出現他與碧基不久前分手的前女友Shakira的緋聞，卡斯拿斯憤怒否認。除了Shakira，最新一位是女明星Alejandra Onieva。

因此卡斯拿斯「出櫃」帖文一出，全球社交媒體大爆炸之際，西班牙媒體淡定發文，《阿斯報》直指，卡斯拿斯「出櫃帖文」純粹是他以開玩笑形式來回應持續不斷的女伴緋聞，並非事實，稱自從卡斯拿斯離婚後，傳媒不斷繪形繪聲地傳出他的新女伴人選，因此估計卡斯拿斯於是以「我是Gay」來抗議，老友佩奧爾也來湊一腳玩埋一份。

有些玩笑開不得，男足球員出櫃正是其一，這種完全缺乏社會觸覺的中學生式失誤（Schoolboy Error），尷尬程度猶如不懂網上規矩的父母或長輩三不五時「衝出嚟」，引起網民公審。如今竟出現在兩個四十出頭的西班牙傳奇球星身上，實在令人難以接受，甚至使輝煌球員生涯蒙上陰影。

卡斯拿斯刪除出櫃帖文後，再發文自稱「被黑客入侵」。（Twitter）

卡斯拿斯「出櫃」帖文出街一個多小時後刪文，其後另出帖文自稱「被黑客入侵」，「帳戶被入侵了。幸運地一切如常，向我所有支持者道歉，當然，要向LGBT社群送上更大歉意。」他始終不願正面承認自己「玩大咗」，令事件升級為公關災難，有憤怒網民要求卡斯拿斯拿出「被黑客入侵」的證據。

網民群起聲討卡斯拿斯，有人說：「你完全是恥辱，有人因為不能出櫃和做自己了結生命，然後你將出櫃當成他媽的笑話。」另有人稱：「這已超越恐同欺凌，或者會影響到很多人，你長大吧，可悲的男孩。」

有人諷刺，「去到2022年， lgbtq+社群尤其是躲在衣櫃內的男子足球員繼續為公開性取向掙扎的時候，它仍是愚蠢直男的一個笑話。」也有人憤憤不平，「一個高調、成年男人以身為男同志作為笑料，只會令他們的同性戀行家更難出櫃，真是令人作嘔。」

卡斯拿斯與佩奧爾，一個是皇家馬德里出身，一個是巴塞隆拿出身，兩支球隊是宿敵，卻無損二人情誼。二人一起效力西班牙國家隊，佩奧爾大卡斯拿斯3年，認識已22年。44歲的佩奧爾與女友Vanesa Lorenzo育有兩子女。