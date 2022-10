01球評︱卡斯拿斯出櫃當遊戲犯眾憎　傳奇犯最大忌諱惹公關災難

一代傳奇門將卡斯拿斯(Iker Casillas)周日(9日)突然在Twitter宣布,「希望你能尊重我,我是同性戀者」(Espero que me respeten: soy gay),長年以「直男」形象示人的足球名將突然出櫃,消息旋即熱爆網絡,他的西班牙國家隊前隊友佩奧爾也來摻一腳,「Iker,是時候去說我們的故事了」,彷彿要將禁忌戀情曝光……

不過一切並非事實,卡斯拿斯1小時後刪文,隨即以萬能藉口「帳戶被入侵」搪塞過去,佩奧爾亦道歉,然而批評聲音四方八面,有人要求卡斯拿斯公開帳戶被盜用證據。兩大巨星一夜之間犯眾憎,全因犯下足球圈最大忌諱。



卡斯拿斯10月9日突然在Twitter帳戶自稱同性戀者,熱爆網絡。(Twitter)

現在已經是2022年,同性戀在大部分主流社會已非什麼禁忌,截至目前為止全球33個國家同性婚姻合法化。女子足球圈內,同性伴侶的情況相當普遍,換成慣常以雄糾糾形象示人的男子足球,卻完全是另一回事。

法辛奴的悲劇

在足球場,男同性戀依然是一大禁忌,沒有人會忘記,全球首個公開出櫃職業球員法辛奴(Justin Fashanu)的悲劇故事。由1990年接受《太陽報》獨家訪問《100萬英鎊球星:我是男同性戀者》(£1m Football Star: I AM GAY)開始,受盡各界有色眼鏡和目光,到1998年3月在美國被一名17歲少年指控性侵,同年5月逃回英國後自殺身亡。

他在遺書中否認控罪,指出那是雙方同意的性行為,並寫道:「我知道我已被預定有罪,不想再令家人和朋友蒙羞。」(I realised that I had already been presumed guilty. I do not want to give any more embarrassment to my friends and family.)。

法辛奴是首個出櫃職業足球員,卻落得悲劇下場。(網上圖片)

法辛奴事件後,足球員對性取向更是諱莫如深。事實上不要說到公開性取向,曾效力車路士的前英格蘭國腳拿索斯(Graeme Le Saux)純粹不如同輩其他球員粗豪和男性化,加上在當年與眾不同的大學生背景和閱讀左派報章《衛報》的習慣,足以令他長年被標籤為同性戀並受盡欺凌。

接近四份一世紀過去,出櫃球員數目仍是寥寥可數,更遑論是效力頂級聯賽的世界級球星。今次卡斯拿斯竟公然拿出櫃來當玩笑,佩奧爾的加入猶如踩多腳,前者發現「玩大咗」才刪文、再出文自稱「帳戶被黑客入侵」並跟LGBT社群道歉,已是太遲。

比起卡斯拿斯拙劣地以「帳戶被盜」來掩飾今次劣行,至少佩奧爾願直接認錯,「我犯下一個錯誤,為一個沒有惡意的拙劣笑話道歉。我明白或許會帶來傷害,我是尊敬和支持LGBTIQA+社群的。」

佩奧斯在卡斯拿斯「出櫃」帖文下方留言:「Iker,是時候去說我們的故事了」,事後為拙劣玩笑道歉。(Twitter)

去年10月出櫃的澳洲球員祖殊卡華路(Josh Cavallo)點名批評卡斯拿斯和佩奧爾「拿足球員出櫃當玩笑,令人失望」,形容任何LGBTQ+人士的旅程均不容易,「看到我的學習對象和足球界傳奇拿出櫃和我的社群來開玩笑,已超越了不尊重。」

效力意甲阿特蘭大的荷蘭球員迪魯恩(Marten de Roon)則認為,「無論卡斯拿斯的帳戶是否被盜,我看到太多離譜帖文。等待一天這些(球員出櫃)不再是新聞,因為現在的問題正正如此。」

卡斯拿斯身邊一直不乏女伴,這位一代鋼門最著名一幕,就是在2010世界盃西班牙擊敗荷蘭封王後,以隊長身份受訪,期間與主播女友Sara Carbonero激烈擁吻。二人育有兩子,並在2016年結婚,卡斯拿斯效力波圖期間曾心臟病發,幸運逃過鬼門關,婚姻經歷生死卻突然在2021年3月告終,指雙方的愛「走向不同路向」,協議離婚,和平分手。

卡斯拿斯與Sara Carbonero這一幕令人難忘,誰料12年後西班牙前隊長出櫃了。(Twitter)

最差勁方式回應緋聞

離婚一年多以來,傳媒就卡斯拿斯的另一半不斷大造文章,日前才出現他與碧基不久前分手的前女友Shakira的緋聞,卡斯拿斯憤怒否認。除了Shakira,最新一位是女明星Alejandra Onieva。

因此卡斯拿斯「出櫃」帖文一出,全球社交媒體大爆炸之際,西班牙媒體淡定發文,《阿斯報》直指,卡斯拿斯「出櫃帖文」純粹是他以開玩笑形式來回應持續不斷的女伴緋聞,並非事實,稱自從卡斯拿斯離婚後,傳媒不斷繪形繪聲地傳出他的新女伴人選,因此估計卡斯拿斯於是以「我是Gay」來抗議,老友佩奧爾也來湊一腳玩埋一份。

有些玩笑開不得,男足球員出櫃正是其一,這種完全缺乏社會觸覺的中學生式失誤(Schoolboy Error),尷尬程度猶如不懂網上規矩的父母或長輩三不五時「衝出嚟」,引起網民公審。如今竟出現在兩個四十出頭的西班牙傳奇球星身上,實在令人難以接受,甚至使輝煌球員生涯蒙上陰影。

卡斯拿斯刪除出櫃帖文後,再發文自稱「被黑客入侵」。(Twitter)

卡斯拿斯「出櫃」帖文出街一個多小時後刪文,其後另出帖文自稱「被黑客入侵」,「帳戶被入侵了。幸運地一切如常,向我所有支持者道歉,當然,要向LGBT社群送上更大歉意。」他始終不願正面承認自己「玩大咗」,令事件升級為公關災難,有憤怒網民要求卡斯拿斯拿出「被黑客入侵」的證據。

網民群起聲討卡斯拿斯,有人說:「你完全是恥辱,有人因為不能出櫃和做自己了結生命,然後你將出櫃當成他媽的笑話。」另有人稱:「這已超越恐同欺凌,或者會影響到很多人,你長大吧,可悲的男孩。」

有人諷刺,「去到2022年, lgbtq+社群尤其是躲在衣櫃內的男子足球員繼續為公開性取向掙扎的時候,它仍是愚蠢直男的一個笑話。」也有人憤憤不平,「一個高調、成年男人以身為男同志作為笑料,只會令他們的同性戀行家更難出櫃,真是令人作嘔。」

卡斯拿斯與佩奧爾,一個是皇家馬德里出身,一個是巴塞隆拿出身,兩支球隊是宿敵,卻無損二人情誼。二人一起效力西班牙國家隊,佩奧爾大卡斯拿斯3年,認識已22年。44歲的佩奧爾與女友Vanesa Lorenzo育有兩子女。