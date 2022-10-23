英超︱李斯特城4：0作客大勝狼隊　終於跳出降班區與對手命運逆轉

英超開季脫腳的李斯特城，作客狼隊繼續回勇，4：0取得今季作客首場勝利，並且跳出降班區。



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李斯特城回來了！作客4：0大勝狼隊，狐狸終於跳出降班區。（Getty Images）

李斯特城今夏由轉會市場到開季均處頹勢，自第3輪開始長處降班區。踏入10月，他們表現漸見起色，先是4：0大勝森林，期間就算不敵般尼茅夫、賽和水晶宮，周中2：0擊敗列斯聯，為反底奠下基礎。

作客狼隊開賽僅8分鐘，李斯特城憑中場泰利文斯離門20碼窩利抽射得手領先，19分鐘哈菲班尼斯與德士貝利賀爾撞牆後起腳，為球隊射成2：0。戰至下半場中段，占士麥迪臣一次個人表演，獨力在禁區邊找到空位起腳射成3：0，將比賽「送入雪櫃」。79分鐘卡斯泰尼右路傳中，後備入替的射手占美華迪為李斯特城攻入4：0一球埋齋，這位35歲老將終於取得今季第一球。

李斯特城兩連勝之後，由第19位跳升至第16位，終於逃出降班區。相反，主場慘敗的狼隊，近6場吃下第5場敗仗，由賽前第18位跌至第19位，完場哨子一鳴，狼隊主場球迷忍不住向己隊喝倒采。

狼隊開季戰績不理想，球隊10月初已辭退領隊拿基（Bruno Lage），並提拔U18教頭戴維斯（Steve Davis）為看守領隊。戴維斯上任後領軍1勝3負，未算有起色，可是狼隊屢次物色新領隊觸礁下，宣布戴維斯會一路續任至2023年。