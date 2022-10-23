英超︱C朗一直被曼聯掛牌出售但無買家　一主要障礙免費也無人要

C朗拿度已成為曼聯陣中燙手山芋，必須謹慎處理，否則只會落得兩敗俱傷。今年夏天C朗求去不果，ESPN指其實曼聯自今年夏天已經掛牌，願意免費出售C朗，只是一直乏人問津。



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C朗想走，但沒有球隊願意接收。（Getty Images）

身為全球最著名足球巨星，C朗今季在曼聯一再顯示不專業一面——從季前訓練遲遲不歸隊、缺席多場熱身賽，熱身賽半場被換出後提早離場，到對熱刺一仗拒絕後備上陣，繼而在比賽完結前提早返入更衣室等，問題天天都多，也令人質疑為何曼聯要勉強留住不想留隊的C朗。

新領隊坦赫格在傳媒面前給足C朗面子，再三保證他是今季球隊計劃一部分，然而曼聯11場英超聯賽，C朗僅兩次獲正選，已說明葡萄牙巨星在他心目中的位置。C朗想走，坦赫格也只視他為強力替補，曼聯為什麼不索性把他放走？ESPN報道給出一個殘酷的答案：根本沒有球隊願意接收C朗。

38歲的C朗球會生涯何去何從？（Getty Images）

ESPN消息：C朗一直乏人問津

ESPN引述消息人士指出，今年夏天自從C朗表明希望離隊開始，以格拉沙家族為首的曼聯管理層，一直願意免費放售C朗。曼聯2021年8月以1500萬歐元從祖雲達斯簽入C朗，一年後願意不收分文將他賣走，只求有球會能支付他50萬英鎊周薪。然而這個水平人工，根本沒有任何球會願意支付，除了沙特阿拉伯球隊沙特希拉爾（Al-Hilal）外，曼聯並無收到任何球隊就C朗問價。

C朗明言想踢一支出戰歐聯的球會，自然不會考慮到沙特搵食，最終留在曼徹斯特。消息指，曼聯高層希望C朗在世界盃期間有好表現，吸引其他球會對他青睞。由於世界盃後，C朗與曼聯只剩下6個月合約，如有球會願意支付他部分薪金，他也有機會1月被外借。

C朗今季狀態平平，12次為曼聯上陣只入2球。由於對熱刺一仗拒絕後備出場，並在完場前自行提早離場，周六對車路士一仗賽前領隊坦赫格已宣布不會派C朗上陣，作為懲罰。

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