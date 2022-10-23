英超︱阿仙奴遭修咸頓迫和1：1　下半場「無電」今季第二度失分

英超榜首球隊阿仙奴作客修咸頓，雖憑格列沙卡的入球領先，但下半場後勁不繼，被對手扳平後未能再取得入球，賽和1：1，今季第二度聯賽失分。



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阿仙奴作客由格列沙卡先開紀錄，球員開心慶祝。（Getty Images）

阿仙奴繼續以前線四重奏加比爾捷西斯、馬天尼利、沙卡和奧迪加特攻堅，為球隊先開紀錄的，卻是近況大勇的格列沙加。槍手甫開賽已顯示進攻威力，攻勢浪接浪，賓韋特11分鐘右路傳中，格列沙加殺入禁區撞射得手。雙方實力有所差距，阿仙奴反客為主，半場輕鬆1：0領前。

轉任球評的前雷丁、車路士中場薛維爾點評，「修咸頓有他們的時刻，可是最後埋門缺乏質素，蘭斯達爾（阿仙奴門將）未受考驗……阿仙奴踢得太輕鬆了。」薛維爾言猶在耳，主隊修咸頓下半場進攻更肉緊，艾爾尤諾斯一個靚助攻，史超活岩士唐（Stuart Armstrong）入楔接應，65分鐘為主隊攻入扳平一球。

史超活岩士唐為修咸頓攻入扳平阿仙奴一球。（Getty Images）

72分鐘雙方領隊一齊作出調動，阿仙奴以泰亞尼、尼基迪亞入替賓韋特、馬天尼利，修咸頓以查阿當斯、禾確特入替阿當岩士唐、阿里布。

下半場阿仙奴攻勢明顯不及上半場，即使換人後仍「谷不起」，加上修咸頓加強防守，槍手破不了密集防線，踢成1：1完場。今仗僅為阿仙奴自不敵曼聯後，今季英超第2場失分，賽後11戰累積28分續排榜首，以2分優勢領先次席的曼城，不過從球隊下半場表現，一班主力漸現疲態，領隊阿迪達必須想辦法解決問題。