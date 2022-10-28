阿仙奴借將米蘭超市遇襲幸無大礙　阿迪達代報平安｜足球

意大利米蘭一間超級市場發生隨機傷人事件，一名46歲男子突然從貨架上取下一把刀，再向超市內的顧客施襲，造成1死5傷，其中一人就是阿仙奴借將柏保路馬尼，幸好未有生命危險，兵工廠主帥阿迪達透露馬尼狀況。



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意大利米蘭附近城鎮阿薩戈（Assago）的超市內，一名46歲男子用刀襲擊店內顧客，造成1死5傷，這名疑犯當場被捕，目前未知行兇動機，初步排除與恐怖主義有關，但指他患有精神問題。

一名年約30歲的超市員工傷重不治，另外3人情況嚴重，傷者當中包括阿仙奴借將﹑現時效力意甲球會蒙沙（AC Monza）的柏保路馬尼（Pablo Mari）。蒙沙主席透過社交網站公布馬尼的最新狀況，指這名西班牙守將背部中刀，傷口甚深，但幸好未有傷及主要器官，生命沒有危險，並祝願馬尼早日康復。

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阿仙奴作客不敵燕豪芬後，主帥阿迪達賽後被問及此事，他坦言剛剛收到消息，並向傳媒報平安，「他（馬尼）現時已被送往醫院，情況沒有太大問題，我知道伊度（阿仙奴技術總監）已聯絡他的家人。」

柏保路馬尼。（資料圖片／Getty Images）

馬尼受襲後，他父親接受西班牙電台訪問，為兒子報平安外，透露當時馬尼的妻子及兒子見證恐怖一幕，「我突然收到不少電話問候，當時聽到心立即一沉，其後馬尼的妻子致電給我，告訴我馬尼受傷，當時正送他去醫院，沒有大礙。她也沒有大問題，只是受驚過度，因為看到有人在她面前死去。」

29歲的柏保路馬尼在2020年1月外借至阿仙奴，季尾正式買斷加盟，惟上陣機會不多。馬尼今年初被外借至烏甸尼斯半季，今季再度返回意甲，加盟升班馬蒙沙。

柏保路馬尼今季再被外借至意甲，現效力蒙沙。（資料圖片／Getty Images）

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