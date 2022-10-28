歐霸｜安東尼反智轉身再交失　坦赫格冇眼睇：騷腳法要有用

經過曼聯對舒列夫的歐霸盃分組賽後，轉圈好夥伴除了有哈姆太郎外，如今增添一人，就是曼聯翼鋒安東尼。這名巴西球星右路使出自轉720度，然後再交失波。

球迷角度而言，安東尼的「轉圈轉圈」可以舒發悶氣外，更把歡笑傳給大家；從曼聯主帥坦赫格而言，卻笑不出來，或許要吃粒種子才可擊退悲傷，結果安東尼半場即被換走。



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歐霸盃E組，曼聯在奧脫福主場憑達洛治﹑拉舒福特及C朗拿度各建一功，3球輕取舒列夫。

C朗復任正選表現活躍 末段建功賀解凍 曼聯主場3球報捷

C朗努力全場，末段終建功，冥想慶祝再現。（Getty Images）

除了「解凍」的C朗外，巴西翼鋒安東尼雖然只戰半場，但也足夠他成為今場焦點。38分鐘，安東尼創出今仗「精華」，他在右路接應傳送，對手未有施加壓力下，他卻順勢化身「陀螺」，自轉兩圈，此舉不論隊友及對手也「企咗喺到」，安東尼自轉後再交直線傳送，力度偏大，直送底線。

安東尼反智轉身逐格睇（按圖放大）：

「反智轉身」後被換走 坦帥：唔關事

安東尼「反智轉身」後，鏡頭隨即捕捉坦帥，他嘆一口氣再微微搖頭。坦赫格半場當機立斷，立即調走安東尼，似是對安東尼的不解行徑表不滿。坦帥賽後否認換走安東尼與自轉有關，「賽前大概有這個想法，當我們領先時，我想看到C朗與拉舒福特在右路有更多合作，這是其中一個原因。」

坦赫格面部卻很誠實。（Twitter截圖）

坦赫格認為，展露腳法不是問題，但要用得其所，「當你展露腳法時，若有其用途又不失控球，絕對沒有問題，或者你是吸引對手，同樣沒有問題。不過，若果只是為騷而騷，這種心態必須糾正。」即使坦帥沒有說出口，但明顯對安東尼有不滿，直指這名巴西國腳要多點回防﹑多點殺入禁區﹑節奏更快等。

Erik ten Hag's reaction to Antony's gesture 😅



via@btsportfootball pic.twitter.com/CWnBxwqoyi — Manuel Menacho 🇬🇧🇪🇸🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇧🇪⚽️ (@ManuelMenacho0) October 27, 2022

曼聯名宿齊轟安東尼

安東尼的「自轉720」當然惹來熱議，曼聯名宿們都加把口，史高斯直斥：「領先緊4：0咩？唔係呀！騷腳法無問題，但至少交腳波要準，而家波又交失，咪變咗小丑！」

另一名宿沙維治（Robbie Savage）更以「荒謬」作形容安東尼，「對我嚟講（這行為）係荒謬，又無人喺佢身邊，然後仲踢埋個波出界，好尷尬囉！如果我係領隊，我一定好唔高興。」

安東尼「轉圈轉圈」，轉出禍來。（Getty Images）

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