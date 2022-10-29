阿仙奴中堅憶述超市斬人案經過 背部中刀未傷內臟：真係好好彩
撰文：何偉畧
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阿仙奴後衛柏保路馬尼（Pablo Mari）在周四（27日）於意大利米蘭一間超市遇上隨機斬人事件，背部中刀，幸吉人天相。
該29歲中堅上載相片報平安，並接受訪問講述事發經過，直呼自己相當幸運，家人亦逃過一劫。
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馬尼昨接受《米蘭體育報》訪問，憶述事發前與家人逛超市，同行有其妻兒。「我把兒子放在手推車，推着車之際突然背部劇痛」，馬尼憶述當時恐怖情况。
，「跟着那男人刺向另一人的喉嚨」。他強調自己「好好彩」，「我看見有人在我面前喪命」。馬尼今季被外借意甲升班馬蒙沙，球會行政總裁加利安尼到醫院探望後，形容他很強大，「他還有力跟我開玩笑，下周一可以上陣」。
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馬尼昨晚於個人instagram上載病榻照，與妻子一同舉起拇指，表示情况良好。馬尼看來精神不錯，左手戴着手掛，固定位置。他在帖文表示昨日與家人經歷艱難時刻，幸好全家平安，感謝各方支持，並哀悼事件中的死者，希望傷者早日康復。
馬尼於周五動手術治理背部肌肉傷勢，而刀傷並無傷及內臟，蒙沙的聲明指馬尼將於兩、三日後出院，預料須休養兩個月。事件發生於米蘭附近城鎮阿薩戈（Assago）的超市內，一名疑有精神問題的46歲男子用刀襲擊店內顧客，造成1死5傷，死者為一名30歲超市員工。
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