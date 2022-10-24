世界盃2022｜港超聯將帥齊任世盃評述　鄭兆聰郭嘉諾笑對銀牌出局

卡塔爾世界盃決賽周即將揭幕，不少港超聯教練和球員均會為Now TV直播作評述，首次擔任評述員的郭嘉諾期望能向球迷展現專業一面。



NowTV獲得今屆世界盃的香港區獨家轉播權，Now E亦會播放賽事，免費頻道ViuTV則會直播包括決賽的19場比賽，評述陣容除固定班底的港超聯球員羅冠聰、謝德謙、冠忠南區主教練鄭兆聰等人外，還邀請了台灣回流接掌深水埗帥印的郭嘉諾，以及熱愛足球的余德丞加入「講波團」。

NowTV的世界盃評述陣容。（葉詩敏攝）

今屆部分賽事在香港時間的晚飯黃金時段舉行，超過30場在晚上6時至11時開波，但亦有部分在深夜上演。在港超球季期間又為世界盃擔任評述員，郭嘉諾笑言要「護下聲」，「對上幾星期第一次帶隊和講波，兩邊都要做功課較忙，但4年一次 ，難得作為評述員而不是嘉賓身分，希望能在球迷前展現專業一面。」

港超職球員都會出任評述，包括（左起）冠忠南區門將謝德謙、南區主帥鄭兆聰及深水埗主帥郭嘉諾。（葉詩敏攝）

今屆世界盃破天荒在11月上演，他同時指出球星或會因季中受傷而缺戰世界盃。周末曼聯對車路士大戰中，法國中堅華拉尼受傷退下火線，郭嘉諾認為國際足協（FIFA）需檢視11月是不是適合舉行世界盃，因球員在10月仍要出戰歐洲各大聯賽，緊接又要應付世界盃。

評述團之一的南區門將謝德謙，亦認為這會是對領隊和球員一大考驗，「13號聯賽結束，20號開始世界盃；英超更是在世界盃完結後7日，就開始聖誕快車。」

郭嘉諾（右）認為國際足協應檢視世界盃是否適合在11月舉行。（葉詩敏攝）

至於自2002日韓世界盃以來，連續6屆擔任世界盃評述員的南區主教練鄭兆聰，近日球隊在高級組銀牌8強不敵傑志，賽後他就對手的入籍兵評論再掀起話題，他被問到在球季中兼任評述時幽默道，「銀牌輸咗，多點時間準備（世界盃）。」

郭嘉諾和謝德謙聽後也開玩笑說：「所以搵我哋3個囉。輸晒喇。」

余德丞也會出任評述。（葉詩敏攝）

此外，NowTV再奪今年卡塔爾世盃香港區獨家全程播映權，擴增實境（AR）功能成個今屆直播賣點之一。NowTV及Now E用戶除可透過電視及流動裝置收看賽事外，更可利用專為今屆世界盃而設的擴增實境（AR）應用程式，以內置不同功能提升觀賞體驗。