世界盃2022｜許賢唱作世界盃直播主題曲：關於一個唔睇波嘅女仔

NowTV獲得今屆世界盃的香港區獨家轉播權，找來熱愛足球的人氣YouTuber許賢創作和主唱該台世界盃主題曲，因世界盃而接觸足球的他，盼藉此足球盛事讓大家認識和投入足球運動。



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熱愛足球的試當真成員許賢，獲邀為NowTV主唱世界盃主題曲，大會在今日（24日）記者會上播放MV。許賢解釋歌曲和MV主題：「是關於一個唔睇波的女生，因為爸爸或男朋友，由突然被世界盃入侵屋企的角度出發。」

許賢為NowTV主唱世界盃主題曲。（葉詩敏攝）

李克勤在1998年法國世界盃主唱的《球迷奇遇記》，成為香港人世界盃經典回憶之一，許賢與創作團隊成員阿水（Jan）討論後，想製作一首即使不是球迷、沒有特定時代背景的歌曲：「那首歌詞中講施丹、柏金，但我們想表達的是，不是識唔識施丹嘅人，想用完全唔睇波嘅人角度出發。」

每個人與世界盃之間各有各的連結和回憶，對許賢而言，最深刻是2006年德國世界盃。

「當年接觸足球，都是因為06世界盃。第一次睇，最深刻是巴西隊，當時還有朗拿甸奴、朗拿度。」他笑言巴西球星似是「一班仙人」般強勁，惟在8強以0：1敗予法國，既是衝擊卻又啟發了其對足球的熱愛。

男子組合ERROR成員保錡（左）及試當真成員許賢（右）獲贈印名球衣。（葉詩敏攝）

「因為由細到大阿媽都話巴西好勁，點知輸咗畀法國，又話最勁點解輸咗嘅，就覺得運動咁殘酷。可能就係咁鍾意足球，原來好勁都會輸。」

這就是當年許賢對足球的「奇遇」，也是足球和體育競技的奇妙之處——沒有必然的勝利。

許賢希望能藉此歌或MV炒熱世界盃氣氛：「今年香港世界盃氣氛，暫時沒想像中那麼熾熱，都想拍片讓人感受到，不要那麼遲才入局。」