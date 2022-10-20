世界盃2022｜開幕前一個月盤點缺席球星　法國成重災區中場線變天

球季正中時間舉行世界盃，身為球迷的你和我，以及身為球員的他們，都未曾遇過。

近日賽事中出現球員倒地，場上場下一同擔心。祖達帶着失望被抬走，列查利臣害怕失去一切而「喊定先」，印證這一個在「過勞」環境下舉行的世界盃，充滿變數。

今天是2022卡塔爾世界盃開幕倒數一個月，這些球員已確定無緣上陣。



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世界盃首次在中東地區舉行，安排在11月20日開鑼，正值各主要聯賽的中段。聯賽及歐聯等賽事，為遷就國際賽，上半季不斷開快車，每隔三、四天踢一場。競爭本已激烈，休息不足未及回復，便帶着安全隱患上陣。

集圖冊上滿載決賽周32強的球星，有幾多人當真可以亮相卡塔爾？（Getty Images）

法國：簡迪普巴或全缺 中場線大變

衛冕之師法國，今屆中場線或會改頭換面，尼高路簡迪季初傷及腿筋，傷情一直反覆，近日已確定無緣打衛冕戰。

簡迪在季初對熱刺時受傷，詎料傷情影響到缺席世界盃。（Getty Images）

另一主力保羅普巴在季前熱身賽傷及半月板而開刀，直至昨天（19日）才首次返回祖雲達斯的操練，未知能否趕及操起狀態。

普巴養傷多月，開賽前一個月才重投操練。（twitter@paulpogba）

此外，法國一些新星或邊緣國腳，未及爭奪席位而先因傷患「出局」。維拉的保巴卡卡馬拉（Boubacar Kamara），車路士的韋斯利科芬拿（Wesley Fofana），都在上月受重創。

法國隊肯定缺陣名單

葡萄牙：祖達與尼圖 翼鋒折翼

祖達遙望星空，可是躺在擔架床。（Getty Images）

利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）在周日助球隊擊敗曼城，不幸在補時受傷。他與對手爭搶時不慎重傷小腿，確認長唞，慘成最新一位緣盡世界盃的球星。葡萄牙前線在本月初已受打擊，狼隊翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）對韋斯咸時足踝韌帶撕裂。

本屆世界盃大軍增至26人，並非人人可以趕及上車。柏度尼圖便沒有機會。（twitter）

英格蘭：防線輪流開刀

說起十字軍，當然要提英格蘭，防線成為重災區。兩名在右路勝任中堅及翼衛的球員，基爾獲加（Kyle Walker）及列斯占士都在近期受創，預計復元時期極為接近世界盃開幕，打亂部署。雖然球員各自表示有信心趕及復出，但狀態如何，另當別論。

全能型中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）情况亦相似，季初肩部受傷開刀，本季轉會曼城後僅上陣共14分鐘，至今仍未復出。

加雲菲臘斯在英格蘭中場擔起串聯責任，能否上陣頗成疑問。（Getty Images）

熱刺前鋒列查利臣對愛華頓時受傷退下火線，及後撐着枴杖受訪時雙眼通紅，疑非常憂慮世盃夢碎，及後確認休息兩星期便無礙。他的過敏反應，反映了球員在頻密賽程中承受的心理壓力。

荷蘭缺席一屆後再次入圍，韋拿杜姆惜在季初重傷，肯定做觀眾。（Getty Images）

「落得場就冇得縮」，可是拳腳無眼，一不小心便可能斷送世界盃出場機會。以英超球隊計，世界盃開鑼前尚有4輪聯賽，歐聯球隊則多兩仗分組賽。世界盃倒數一個月，公布名單前，希望球員可以「平安回家」，迎接不一樣的世界盃。

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