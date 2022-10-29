英超｜巴西球員喜歡表演技藝　安東尼回應反智轉身：沒打算停止

方丈？未驚過！

曼聯今季重金禮聘的巴西中場安東尼馬菲奧斯，剛戰歐霸賽事突然使出「反智轉身」，完全搶去球賽焦點。主帥坦赫格表明要「修理」，安東尼則在社交媒體揚言陸續有來。



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曼聯在歐霸分組賽3：0大勝舒列夫一戰，安東尼上半場突然「嚟料」，左腳控球自轉「720」。轉還轉，他轉完傳球，完全無準，令卡斯米路白走一趟。

安東尼轉出真我，轉出話題。（美聯社）

這次反智轉身成為球壇焦點，堪稱「有姿勢冇實際」。不過，安東尼似乎對自己的演出非常滿意。安東尼instagram限時動態中，多次轉發其他用戶轉載的轉身片段，並親解轉身的意義：「這是我們的『招牌貨』，亦讓我來到現在的位置，我沒打算停止。」巴西隊友當然要捍衛自己的風格，國家隊隊友尼馬標籤安東尼，並道：「繼續吧，不要變，追尋勇敢同樂趣。」

安東尼多次轉發自己的轉身片，似乎相當滿意，並用葡文表示會繼續施展技藝。（instagram@antony00）

一句講晒，我轉故我在。安東尼似乎忠於自己，未懼恩師兼方丈坦赫格的回應。坦赫格在半場換走他，賽後雖說無關，但直言如果玩腳法卻沒有實際效用，便是問題，言談間明言要改正安東尼的想法，「我對他要求更多，多點後上，殺入禁區，打出節奏。如果只是為了賣弄腳法，我要改正。」

安東尼反智轉身逐格睇（按圖放大）：

說起場上「玩嘢」，熱刺巴西右閘艾馬遜在歐聯對士砵亭一戰亦有「驚世」演出。時為法定時間完結前，熱刺扳平後急於進攻冀反超前。後備上陣的艾馬遜，在前場進攻之際突然使出「no-look pass」，眼望左邊腳向前傳，未知是否打算聲東擊西騙過對手。惟他傳球太大力，落底的拜恩基爾未能接應。主帥干地無奈，只能雙手指指額頭，好像叫他「用吓腦啦」。

艾馬遜在緊張時刻施展這一招，結果傳出界。（twitter）

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