港超聯︱東方大勝晉峰　一周四仗現懸殊賽果　盧比度：聯賽有問題

今周港超聯以東方4：0大勝晉峰落幕，是兩日內第四次出現懸殊比分。東方主教練盧比度相信，情況代表「聯賽有問題」。



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東方初段未有被晉峰逼搶打亂陣腳，馬高斯21分鐘峨眉月頂偏右直射罰球彎過人牆破網，奠下大勝基礎。東方中華台北新援蔡立靖今場擔正，他33分鐘右路假動作騙過守衛後地波傳中，胡晉銘撞射省中人改變方向入網成2：0。

晉峰並非完全捱打，劉君正遠射僅僅柱邊出界，費利浦薩凌空半車身倒掛姿勢分十足，只是皮球中楣後彈地而出，黃偉國頭槌補中又失機。東方完半場前兩分鐘內，由高素巴耶夫跟馬高斯擴大優勢至4球，換邊後兩隊再無紀錄，東方以4：0輕取晉峰，反壓對手升上第五位。

東方大勝一場，升上聯賽第五。（袁志浩攝）

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盧比度：聯賽有問題 小將大敗或放棄足球

今場比賽形勢沒賽果般懸殊，東方勝在開局佳，把握到數個機會拋開，令比賽變得容易；晉峰也不輕言放棄，直至最尾仍渴望破蛋。

「我希望他們繼續向前，香港足球需要所有球隊。」東方主帥盧比度這句話的對象不只是晉峰，還有其他港超球會。

今周港超出現多場懸殊賽果，盧比度認為代表聯賽有問題。（袁志浩攝）

港超今周踢了5場比賽，連同今仗在內，共有4戰比分懸殊（理文10：0香港U23、傑志7：0冠忠南區、深水埗0：4和富大埔）。

盧比度這樣說：「當一個聯賽重覆出現10：0、7：0，肯定有地方出錯，球隊間這種差距，對香港足球不是好事。」他以香港U23為例，雖然大敗是一場學習，但影響隨時很深遠，「我見到球員在哭，這在傷害他們的心靈，可以令他們放棄（足球）。」

東方在大幅領先後換入柏拔（右）等小將，在外援跟有經驗球員帶領下比賽。（袁志浩攝）

他認為聯賽應該更有競爭，像東方就是以徹底不一樣的方法，去培育下一代，「我們慢慢給小將機會、在有競爭的環境下比賽，而不是把所有小將放出場，讓他們自己成長。目標是有一或兩個球員彈出，像茹子（楠）般外流中國。」可是他覺得自己甚至大家，根本很難做點什麼，「最後也要球會肯投放金錢才有用，沒錢就沒球員、外援。」

今周港超另一焦點，落在榜首位置上，由於晉峰輸波，港會至少在下周之前，繼續坐穩聯賽第一位。雖然業餘球隊能高踞職業聯賽榜首這件事本身很荒誕，但盧比度反認為有正面影響，「他們很強硬、有鬥心，從錯誤中學習，會為所有球隊帶來麻煩，尤其是主場那人造草地，但這樣才會有更好的競爭，出現更好的球隊、球員。」