港超聯︱傑志大勝深水埗追平紀錄　潘沛軒仿孫興慜慶祝：爭入港隊

傑志大勝深水埗10：0，追平自己在2017年創下的港超聯賽最大分差紀錄。其中翼鋒潘沛軒面對伯父潘文迪執教的球隊仍「無情講」，個人梅開二度，模仿韓國前鋒孫興慜的招牌慶祝動作。



傑志去仗在高級組銀牌首圈大破港會，對手深水埗聯賽首戰則不敵這支業餘球隊。「藍鳥」未派最強陣容應戰，由艾力士、費蘭度、潘沛軒組成鋒線；中堅周緣德亦演港超「地標戰」。

今仗有1450名球迷到深水埗運動場觀戰。（袁志浩攝）

上半場可說是潘沛軒的個人表演時間，這位21歲球員開賽3分鐘接應角球，小禁區內力壓深水埗守門員屠俊翹頂入。5分鐘後同樣是角球攻勢，米基爾跳頂被屠俊翹擋出，伏兵門前的潘沛軒補中，助傑志領先2：0，他更擺出韓國射手孫興慜的招牌「拍照」慶祝動作。

潘沛軒開賽僅3分鐘就頭槌頂入。（袁志浩攝）

潘沛軒梅開二度，模仿偶像孫興慜的慶祝動作。（袁志浩攝）

潘沛軒中段還差點交出助攻，右路傳中予尾柱的艾力士頂入空門，惟越位在先入球無效。戰至39分鐘，艾力士禁區內被嚴啟華踢跌，球證直指12碼點。艾力士讓出「劊子手」位置，結果查理史葛輕鬆射入；這名英籍外援換邊後禁區頂遠射省中人改變方向入網，改寫比分至4：0。

球證鄧慶福因天氣問題暫停賽事30分鐘，並在重新視察現場情況後繼續比賽。（袁志浩攝）

傑志之後再有羅梓駿、明加索夫與丹恩奴域的入球，拋離至7：0。不過現場天氣漸趨惡劣，雷聲不斷，球證於約75分鐘暫停賽事30分鐘。

比賽重新展開後，「藍鳥」再於6分鐘內憑鄭展龍、丹恩奴域跟米基爾連轟3球，終大炒深水埗10：0，追平2017年自己創下的港超聯賽最大分差紀錄；當時傑志主場以相同比數擊敗港會，由辛祖及羅勳奴各有4球。

深水埗大敗一場，球員賽後十分失望。（袁志浩攝）

職業生涯首次梅開二度的潘沛軒，其伯父潘文迪是深水埗主教練，他賽後笑言自己「好彩」，也承認自己喜愛熱刺前鋒孫興慜，才參考對方的慶祝手勢。「希望下次再以繼續入球，幫助到球隊。也想在港隊爭一席位，繼續在其他比賽中，讓安達臣（港足主帥）看到我的表現。」

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「藍鳥」主教練朱志光未因大勝而滿足，他強調球隊仍有「季初病」，球員要提高警覺性，「踢得不夠直接，可以很輕易傳的球，他們會選擇盤扭，變成失去控球權，讓對手給予防線壓力。」

雖然兩隊實力差距大，但朱志光認為深水埗剛升班、不適應比賽節奏，「明白他們需要時間去建立」。他透露在比賽暫停期間（領先7：0），仍要求麾下保持比賽心態，「要他們忘記本身的紀錄，當0：0。不認真踢就會容易受傷，我們是職業球員，也應尊重比賽、觀眾，球迷買飛入場，希望有娛樂性，而我們也要展示出應有態度。」

朱志光指球隊仍有季初病，要改善不足。（袁志浩攝）

對今季爭標形勢，朱志光仍有保留，指出聯賽中不乏「隱藏球隊」，「如（冠忠）南區及流浪，唔聲唔聲，球員有經驗，不可睇低。」他又稱，西班牙中場巴爾拿即將完約，現階段正跟球會商討條件，故連續兩仗不入大軍名單。