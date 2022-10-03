港超聯｜郭嘉諾回流接掌深水埗 潘文迪請辭：與球會理念存有分歧
撰文：趙子晉
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今年曾經短暫外流往台灣任教的郭嘉諾，如今強勢回歸香港球壇。港超球隊深水埗今日（3日）宣布，郭嘉諾將接過帥印，取代日前請辭的潘文迪。
今季港超「升班馬」深水埗，開季4場賽季全敗，其中一場更被慘吞傑志10隻光蛋，周六（1日）菁英盃不敵大埔後，主教練潘文迪宣布辭任主帥一職，透過社交網站坦言與球會在步伐及理念存有分歧，而選擇離開是經過深思熟慮，並不希望影響軍心。
潘文迪離任後，深水埗今日宣布，郭嘉諾將接過帥印，這名42歲的港足U23前主帥直言，感激深水埗主席盧永文及總監高俊基對他的信任及支持。
郭嘉諾過往曾執教港超聯的元朗﹑飛馬及大埔，今年6月曾經短暫外流，赴台擔任台灣球會臺南市FC的主帥，領軍力爭亞協盃出線。郭嘉諾完成合約期後返港，如今終於回歸香港球壇。
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