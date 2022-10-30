英超｜迪亞高哥斯達未入波先失控　補時領紅創個人第一次

西班牙前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa）一向予人「麻煩」的印象，他今季回歸英超、加盟狼隊，尚未取得首個英超入球之際，卻在周六（29日）對賓福特一戰施展「鐵頭功」，在英超首次領紅。



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魯賓尼維斯為狼隊追平比分。（Getty Images）

34歲的迪亞高哥斯達今季以自由身轉投狼隊，至今在英超上陣6場，尚未有入球，然而他在狼隊作客賓福特一戰卻有另類「進帳」。

在賓福特由後衛賓美在50分鐘先開紀錄、狼隊中場魯賓尼維斯未幾又將比數扳平成1：1之下，眼見賽事將和氣收場，然而補時階段，迪亞高哥斯達與賓美在禁區外糾纏，期間賓美的頭撞到哥斯達，哥斯達當場以「鐵頭功」還擊，並順勢將對方拉低。球證查看VAR後，向迪亞高哥斯達直接出示紅牌，將他逐離場。兩隊其後再無進帳，最終以1：1打成平手。

影片：

Diego Costa wasting no time 😂 pic.twitter.com/bhRRBjcdGA — dova (@dova_kttv) October 29, 2022

迪亞高哥斯達領其在英超首面紅牌。（Getty Images）

迪亞高哥斯達雖然一向予人粗獷的印象，然而他過往效力車路士期間只曾在足總盃領紅，從未在英超比賽中被罰紅牌，今次「鐵頭功」讓他在回歸英超後，錄得自己在英超不光彩的「第一次」。

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