英超｜利物浦爆冷輸波　雲迪積克不敗身被破　評分最低另有其人

周六晚及深夜的兩場英超賽事，車路士先以1：4敗予白禮頓，利物浦更是在主場1：2輸給列斯聯，爆冷戰果亦令兩隊陣中後衛杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）及雲迪積克（Virgil van Dijk）保持的紀錄就此粉碎。

不過，兩隊賽後分別遭評最低分的，卻另有其人。



雲迪積克自2018年1月加盟利物浦以來，在晏菲路主場上陣的70場賽事中從未輸波，但到了周日凌晨對列斯聯的第71戰，紅軍爆冷以1：2落敗，連續兩場輸波之餘，也結束了雲迪積克的「主場不敗身」。

利物浦今季戰績大下滑，雲迪積克也罕有地舉步維艱。（Getty Images）

《利物浦回聲報》的賽後評分中，雲迪積克與交出「自殺式回傳」導致失波的祖高美斯一樣，獲得5分，當中雲迪積克被指：「上半場經常走到中場，讓列斯聯太容易反擊，對此要負責任，他在列斯聯射入致勝球時亦沒有及時攔阻。」

但紅軍陣中最低分的，是被評4分的法賓奴及哈維艾利洛，法賓奴被指「對球迷不滿、全程也顯得很不自在，再一次距離他的最佳水準甚遠」，對於艾利洛的評語則是：「未能交出表現、也顯得難以融入比賽」。

法賓奴的表現遭媒體劣評。（Getty Images）

今周英超遭終結不敗走勢的後衛不止雲迪積克，車路士爆冷大敗予白禮頓，亦結束了青訓產品杜利奧查洛巴的一項走勢——上季才升上一隊的查洛巴，在對白禮頓前曾保持一項紀錄：他正選上陣的32場賽事中，車路士從未輸波，未料「藍戰士」周六晚作客白禮頓，上半場已連失3球，當中洛夫斯捷克及查洛巴先後擺烏龍，最終以1：4輸波，令查洛巴的紀錄就此告終。

查洛巴（右）的「正選不敗身」遭終結。（Getty Images）

查洛巴雖然不幸擺烏龍，但Football.london仍給予他5分，指他「不幸地為白禮頓攻入第3球、車路士的三後衛陣式飽受壓力」，最低分的則是史達寧，這名翼鋒遭評：「創造過兩次機會，但在尋找空位造波時總顯得笨拙。」