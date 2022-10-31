英超︱阿仙奴無懼沙卡傷出 無名小將入替梅開二度助5：0大炒森林
撰文：吳慕兒
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阿仙奴延續今季在英超強勢，主場面對榜尾的諾定咸森林縱有狀態火熱的翼鋒布卡約沙卡早段傷出，但球隊勝在已建立起一套成功方程式，入替他的22歲無名小將尼爾遜（Reiss Nelson）梅開二度兼有助攻，助槍手清風送爽大勝5：0，重返榜首位置。
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阿仙奴開賽僅4分鐘便先開紀錄，沙卡在禁區右角傳中，巴西小將馬天尼利入楔頂入。之後沙卡受傷，他嘗試留在球場續戰，捱至27分鐘終需換出，由尼爾遜入替。這位英格蘭小國腳為阿仙奴青訓產品，曾兩度被外借，今季槍手收回己用後未曾在英超上陣。
他較沙卡年長近兩歲，至今尚未成名，不料今次臨危受命入替沙卡，卻有驚喜演出。上半場阿仙奴僅1球領先，下半場甫開賽不久，尼爾遜已分別在49、52分鐘入球梅開二度，比數拉開至3：0，將比賽送入「雪櫃」。
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上周爆冷1：0擊敗利物浦的森林，士無鬥志，尼爾遜57分鐘助攻湯馬士柏迪，比數改寫成4：0。戰至78分鐘隊長奧迪加特攻入埋齋一球，兵工廠5：0大勝森林。阿仙奴全取3分，12戰累積31分，以2分差距反超前周六贏波的曼城，重返榜首位置。
阿仙奴領隊阿迪達找出心目中最佳陣容後，主力鮮有變動，戰至10月眾將疲態漸露，上周英超被修咸頓迫和、周中歐霸0：2負PSV燕豪芬，情況令人憂慮。經歷今日一戰，沙卡傷出縱不理想，但尼爾遜的表現足以說明，球隊後備力量或不如外界想像薄弱。
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