人物誌｜阿仙奴無名小將出頭天　與好友辛祖截然不同的足球路

2入球1助攻，阿仙奴小將雷斯尼爾遜今季首戰英超的數據，僅上陣63分鐘，即炮製3個入球，助兵工廠續居榜首。

雷斯尼爾遜，未必是人人皆曉的名字，經過阿仙奴大勝諾定咸森林一仗，相信不少球迷對這名22歲的英格蘭小將留下深刻印象。

尼爾遜與查頓辛祖份屬好友，二人識於微時，更巧合的是，辛祖今季同樣錄得2入球1助攻，卻已經上陣10場。曼聯對韋斯咸一仗，辛祖全場在後備席，近日有不少批評聲音。



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阿仙奴主場鬥「升班馬」諾定咸森林，布卡約沙卡上半場受傷退下火線，卡塔爾世界盃前受傷，「阿迷」難免擔心，其後由雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）入替。換邊僅12分鐘，阿迷由擔心變開心，事關尼爾遜換邊7分鐘梅開二度，再造就湯馬士柏迪妙射破網，短時間炮製3球，同時助兵工廠奠定勝局。

阿仙奴無懼沙卡傷出 無名小將入替梅開二度助5：0大炒森林

尼爾遜後備入替，即炮製3個入球，成為阿仙奴的贏波功臣。（Instagram截圖）

尼爾遜在倫敦中部誕生，父親來自津巴布韋，母親則是英國人，家境不算富裕，並在平民區長大，足球就是他唯一的娛樂，並在街場結識查頓辛祖（Jadon Sancho），兩人一見如故，未來在足球路上互相依賴。

尼爾遜7歲已經加入阿仙奴，2017年升上一隊，2018/19球季轉戰德甲，外借至賀芬咸，當時已加盟多蒙特的辛祖，極力游說好友，因為德甲是個大展身手的好舞台，甫加盟的頭7場，尼爾遜攻入6球，他的表現隨後更獲時任領隊艾馬利召回兵工廠。

尼爾遜在查頓辛祖的游說下，決定外借往德甲發展。（資料圖片／Getty Images）

上季被外借荷甲 一個機會足夠證明自己

往後一季，不論在艾馬利或阿迪達的麾下，同獲得不少上陣機會。阿迪達首場領軍，尼爾遜的名字已出現在正選陣容上，他曾以「表現好搶眼」（Straightaway he caught my eye）形容尼爾遜，惟未能站穩正選一席位。尼爾遜上季再度被外借，加盟荷甲的飛燕諾，今季正式回歸兵工廠，惟因傷患困擾，遲遲未能在英超披甲。

機會總是來得突然，沙卡突然受傷，尼爾遜臨危受命入替。老生常談，機會總是留給有準備的人，尼爾遜即炮製3球，賽後表示：「我一直努力訓練，就是為了有更多機會，我的努力沒有白費，並好好把握。」

尼爾遜（右）今季首為阿仙奴上陣，即有好表現。（Getty Images）

尼爾遜上陣63分鐘，貢獻2入球1助攻，無獨有偶，好友辛祖今季的數據同樣是2入球1助攻，但這名曼聯翼鋒卻上陣723分鐘。

與尼爾遜相比之下，查頓辛祖的足球路順遂得多，他在青年軍時期由屈福特轉投曼城，其後在多蒙特打響名堂，成為炙手可熱的英軍新星，機會數之不盡。辛祖上年夏天重返曼市，以逾7000萬鎊的轉會費加盟曼聯。

辛祖重返英超必定被寄予厚望。（Getty Images）

熟悉的查頓辛祖消失了？

曼聯在坦赫格的治下，表現漸入佳境，查頓辛祖卻未能跟隨球隊的升勢。辛祖轉投紅魔鬼後，鮮有出色表現，當年效力多蒙特的辛祖，大膽上腳，願意突破，為球隊製造不少機會；如今效力曼聯的辛祖，大膽不再，常常後傳，回防又不太積極，在隊中變得可有可無，坦帥在今仗對韋斯咸選用小將艾蘭加，辛祖則在後備席坐足全場。

縱然查頓辛祖與尼爾遜份屬好友，但二人的足球路截然不同，前者早早成名﹑機會一個接一個，惟似乎未能在英超證明自己；後者默默耕耘，靜候一個機會，並好好把握。

若果查頓辛祖的表現繼續飄忽，他在曼聯的未來成疑。（資料圖片／Getty Images）

阿迪達早在季前已寫包單，直言尼爾遜絕對有機會在兵工廠取得新合約，就算只是口頭承諾，也有參考的價值；若辛祖繼續載浮載沉的話，他在曼聯的未來充滿變數。今輪聯賽後，會否改變二人的足球生涯，際遇又會否互換？

尼爾遜（左）與辛祖（中）縱然老友鬼鬼，足球路的際遇卻截然不同。（Instagram截圖）

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