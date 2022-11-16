世界盃2022｜有一種集體回憶叫集圖冊　誰啟蒙你打開世界盃大門

四年一度世界盃，四年一本集圖冊。撕出貼紙，掀起點滴。

5歲得到第一本集圖冊，時為1990意大利世界盃，集圖冊並非當屆決賽周隊伍，而是一本叫《世界盃霸主》的集圖冊，貼過去歷屆的球星。某次周日飲茶，契爺從書報攤買給我。



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小時候父母忙養家，早出晚歸。當日本料理師傅的契爺，一至五中午幾乎天天從中環到順天。未讀小學的我，每天得到壽司做下午茶，以及不同玩具，還有人看管我到樓下踢足球。小時未懂何為好波，只知每隔幾年的暑假，便有特別玩具。從報紙檔買兩包，找對號碼，撕撕貼貼，根本不知列巴斯基有幾勁。

小時候不知搵錢難，撕一包貼幾張覺得好過癮，現在才知貼滿一本，買一千元貼紙都難以做到。（路斯攝）

也許，讓我真正對足球產生興趣的人，是契爺。每到世界盃，嚷着契爺買集圖冊，從中認識奇連士文、馬圖斯和伊拿。從前就愛西德隊，由此而來。94美國世界盃，那本該是正版了，貼紙相大而精裝印刷，最記得列治哥夫的地中海，結果一頭頂死德國。

2014年在一宗審訊中渡過，整個世界盃都在高等法院工作，集圖冊舒解不少法庭行家的緊張情緒。最後一張貼紙是古積特，由一位外籍貼友寄給我。（路斯攝）

進入中學，玩具少了，更知道集圖冊如「燒錢」，立即遠離。直至2014年巴西世界盃，因為工作壓力，下意識找些方法逃避，才知撕撕貼貼，重重複複，原來可以治療心靈。那一本貼到世界盃完結後一個月貼滿，靠一些交換網站上的貼紙友幫忙完成。

足球集圖冊愈出愈多，還是四年一本世界盃集圖冊，最具儀式感。卡塔爾世界盃，來了。（路斯攝）

集圖冊有如球迷年代紀，翻開一頁頁球星貼紙，看到他們出現到消失，發現自己成長歷程。今屆世界盃破天荒在年末上演，天寒地凍在工作中渡過。漫漫長夜，準備撕撕貼貼，填滿新的一頁。

每隻波牛都可能有一個足球啟蒙，我的導師是契爺，帶着契仔落樓下搓波。長大了，見面機會愈來愈珍貴。幾年前去工作假期，想不到有他來送機。你最近好嘛？（路斯攝）

同場加映：世界盃集圖冊前世今生



集圖冊可說是很多小朋友的兒時恩物，除了世界盃，不少世界盛事和遊戲動漫等都曾經推出過集團冊，成功擊中小朋友的收集慾望，是主流產品以外其中一樣最成功的周邊商品。

Panini集團冊的價格，亦往往成為世界通脹和物價的指標。（Getty Images）

世界上生產集圖冊的龍頭公司Panini，早在1970年世界盃已開始推出集圖冊，至今年卡塔爾世界盃已是第14屆。香港自1986年墨西哥那一屆開始，正式有代理通過Panini引入，頭幾屆Panini世盃集圖冊內頁和原裝相比會改頭換面，除了內容中文化，貼紙數量和球隊篇幅都會按港人口味調整，不能集齊整個決賽周全部球隊和球員貼紙。

例如1986年那屆，冠軍阿根廷只得3張貼紙，球隊在那屆一戰成名後，90年那屆就變成主角之一了。由94世界盃開始，香港代理才引入未經刪改、原汁原味的全本集圖冊，與世界各國同好一起「貼貼紙」。

除了Panini，以往亦有不少企業東施效顰，推出仿製版本，前文所述的《世界盃霸主》正是一例。

世界上生產集圖冊的龍頭公司Panini，早在1970年世界盃已開始推出集圖冊，至今年卡塔爾世界盃已是第14屆。(Facebook圖片)

Panini集團冊的價格，亦往往成為世界通脹和物價的指標。英國足球財經專家Kieran Maguire指出，今年卡塔爾世界盃集圖冊，集滿一本需要670張貼紙，以英國價格計算，理論上只需134包，即120英鎊就可完成；但從官方釋出的機會率估算，Kieran Maguire認為今屆要集滿一本集圖冊，可能要花費高達883.80英鎊。

今年在英國要購買一包5張隨機貼紙，價格已由上屆的80便士加至90便士，對收藏者而言無疑是打擊。Panini官方表示，公司和所有企業一樣，一直都在盡最大努力應對材料、能源和運輸成本增加帶來的通脹壓力。