比利時2022世界盃｜陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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上屆季軍比利時，其「黃金一代」均以達三十之齡，今屆務必竭力再爭佳績。球隊今屆處於F組，首場將對加拿大。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：2
世界盃最佳成績：季軍（2018年）
比利時上屆世界盃準決賽以0：1不敵冠軍法國，其後在季軍賽以2：0擊敗英格蘭，取得隊史最佳的季軍。
世界盃外圍賽表現
比利時在世界盃歐洲區外圍賽E組，8場比賽取得6勝2和，以不敗姿態奪得小組首名兼直接晉級世界盃決賽周。
比利時隊近況：
今年比利時在6月起歐國聯賽事中，取得3勝1和2負，雖然曾以6：1大破波蘭，但亦曾被強隊荷蘭「雙殺」。
球隊主教練：馬天尼斯
49歲的馬天尼斯在球員生涯退役後，曾執教史雲斯、韋根與愛華頓，並自2016年起執掌比利時，已帶領比利時出戰超過70場。
焦點球星：
31歲的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）是今屆世界盃最具級數的中場，很有足球智慧，總能看透全局，他的傳球可以如尖刀般撕破對方防線，短傳、長傳、傳中及罰球的落點都很準，為前鋒隊友不斷送上彈藥。這位「世一」中場大師會是比利時今屆爭標的最強武器。
F組對手中，最能威脅比利時的當數克羅地亞，然而其牌面實力與比利時仍有些差距，比利時出線應不成問題。
比利時F組分組賽賽程（香港時間）
11月23日（星期三） 深夜3時 比利時對加拿大
11月27日（星期日） 晚上9時 比利時對摩洛哥
12月1日（星期四） 晚上11時 比利時對克羅地亞
比利時屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
比利時屬於F組，同組對手有摩洛哥、加拿大、克羅地亞。
今次是比利時第幾次參加世界盃？
今次是比利時第14次參加世界盃決賽周。
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