J League｜橫濱水手力拒川崎前鋒封王　8分優勢被追至煞科日決勝

日職聯（J-League）戰至煞科日才確定冠軍誰屬。橫濱水手作客3:1擊敗神戶勝利船，守住兩分優勢奪冠，粉碎川崎前峰後上成就3連霸的好夢。



水手在尚餘4輪之際，領先前鋒8分，以為有望提早奪冠，卻連負予護級分子磐田山葉及大阪飛腳，加上川崎前鋒連勝，令水手在煞科日前領先優勢僅餘2分。不過，水手有11球得失球優勢，故此作客打和神戶勝利船，已極有機會奪冠。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

水手在早段曾有安達臣盧比斯入球，但經過數分鐘VAR審視，裁定他被吹罰侵犯龍門而無效。他們於26分鐘把握勝利船後防混亂，由艾巴派文度先開記錄。勝利船在補時2分鐘由武藤嘉紀12碼點頂入扳平。水手下半場再次領先，西村拓真在對手門將撲球後執雞，加上仲川輝人在73分鐘再下一城，穩勝3:1。球隊繼2019年，再次稱霸聯賽。

仲川輝人為水手埋齋，鎖定冠軍。（twitter）

前鋒則於「多摩川打吡」作客FC東京，19分鐘靠脇坂泰斗先拔頭籌。惟門將鄭成龍10分鐘後為解救對手突擊，出迎踢跌艾達頓杜斯山度士被直接驅逐。前鋒十人應戰，易邊後僅兩分鐘便被艾達頓杜斯山度士扳平。幸而前鋒前場壓逼有成果，在東京的禁區邊截走腳下球，由馬仙奴入球再度領先。東京於74分鐘藉艾達頓杜斯度士再度扳平，但一分鐘後渡邊凌磨回防擺烏龍，讓前鋒領先3:2到完場。

川崎前鋒在打吡戰十人應戰下險勝FC東京，無助反先，未能達成3連霸。（twitter@ikinikuishiro/双葉社）

水手與前鋒直入來季亞冠分組賽，季軍廣島三箭則進入亞冠外圍賽附加賽。至於降班，清水心跳在煞科日3:4負北海道札幌岡薩多，與磐田山葉降至日乙。京都不死鳥須與日乙的熊本羅亞素或山形山神，藉附加賽決定能否護級。新潟天鵝及FC橫濱來季升班。