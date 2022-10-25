J League｜高中王者監督升呢教日乙　在校28年桃李滿門教出柴崎岳

校隊教練，能力只夠執教學界就錯了。默默耕耘廿多年，終有出頭天。

日本一所高校近年成為王者，監督教出數十名立足職業聯賽的球員，甚至有人成為日本國家隊主力。培養不少學生成才的名帥，來季終於一嘗職業足球滋味。



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青森縣青森山田高校近年成為高中足球大熱，過去6年全國高中錦標賽（全国高校サッカー選手権大会）5次殺入決賽，並3度奪冠。帶領校隊成為強豪的監督黑田剛，昨天（24日）證實將離開任教28年的校隊，來季執教日乙（J2）町田澤維亞。

黑田剛指導青森山田，成為學界足球霸者。（twitter）

町田去季在日乙排15位，戰績平平。球隊昨日宣布管理層變動，包括由班主親任行政總裁等。另一人事變動是換教練，而且破格找來校隊監督。

黑田表示在執教高中足球近三十年，感謝町田給予機會。他坦言沒有執教職業隊的經驗，或會感到不安，但相信自己的信念，「多年來培養出『勝利者的精神』，無論去到哪一個層面，都不會迷失」。他強調希望跟大家一起實現夢想，升上J1。

青森山田輸出不少球員到日職，如去年畢業的宇野禪斗（右），來季將與恩師重逢。（twitter）

黑田在學界足球享負盛名，他沒有職業足球經歷，大學畢業後從事教練工作，1994年就任青森山田的監督，一教28年。該校當時在學界足球寂寂無聞，而且位處東北的青森縣，每年三分一時間漫天飄雪，本已狀況欠佳的沙地球場積上厚雪。

柴崎岳（左）在高中畢業後直入鹿島鹿角，後來代表日本在世界盃放光芒。（網上圖片）

環境惡劣，黑田動腦筋變成機遇，利用雪訓練學生。他不但安排雪地上踢足球，春天前又指示學生除雪，藉此鍛鍊體能。學生在雪國的嚴苛環境，不僅練好體能，更煉成鬥志。球隊逐漸強大，1997年起入圍年末年始舉行的全國高中錦標賽，至今未曾斷纜。

柴崎岳在俄羅斯世界盃成為中場主力。（Getty Images）

黑田麾下的青森山田，吸引全國各地的未來之星入讀，多年來培養不少「學界球王」，不乏馳聘日職聯賽者。數最佳出品自是柴崎岳，2010年領軍得亞軍，高中畢業後直接加入鹿島鹿角，及後成為國家隊中場主力。另一日本國腳後衛室屋成亦出自該校，現效力德乙漢諾威。

室屋成（左）在高校畢業後投身FC東京，現時在德乙漢諾威。（Getty Images）

青森山田在本年初奪得第100屆高中錦標賽後，連同去年夏季的全國高中運動會足球賽（高校総体），及日本足協U18超聯高圓宮杯（高円宮杯），達成三冠。黑田轉戰J-League前的心願，無疑是帶領青森山田衛冕年末舉行的全國高中錦標賽，達成有終之美。